Ábalos desconfía de que Pablo Iglesias quiera ahora la oferta de coalición que calificó de "humillante" en julio

Afirma: "No acabo de entenderlo, decía que lo que se ofreció en julio era irrespetuoso" y ahora "resulta que está bien, me deja perplejo"

El ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, ha admitido que desconfía de Unidas Podemos después de que su secretario general, Pablo Iglesias, haya anunciado este jueves que si el PSOE vuelve a ofrecer ahora entrar en el Gobierno con una Vicepresidencia social y los ministerios de Sanidad, Vivienda e Igualdad, y le añade las políticas activas de empleo, su formación aceptaría.

"No acabo de entenderlo, decía que lo que se ofreció en julio era humillante, irrespetuoso y nada serio y ahora resulta que está bien, me deja perplejo", ha indicado Ábalos en una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, donde ha considerado que hay una "falta de seriedad" por parte de la formación morada.

Ábalos también ha reconocido que no sabe qué ha cambiado en estos dos meses para que Unidas Podemos acepte ahora una oferta que ya está retirada por parte del PSOE y que fue recibida como "decorativa y sin competencias" en julio, por lo que, ha insistido, en la desconfianza que genera la formación de Iglesias de cara a seguir negociando.

CADA OPORTUNIDAD EN SU MOMENTO

Además, el ministro de Fomento ha advertido que cada uno "tiene que valorar" la oportunidad que se le da "en cada momento" porque no es cuestión de "intentarlo todos los días" ni de procurar un "espectáculo" a la ciudadanía. "Se trata de asumir con rigor las oportunidades en sus momentos porque quién te dice que mañana no volvemos a tener un conflicto por no saber valorar la oportunidad del momento y tres meses después haya una reconsideración o un arrepentimiento", ha señalado Ábalos.

A su juicio, este tipo de actitudes son "justamente los que hacen dudar" sobre la oportunidad de poder ofrecer otra vez un Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, puesto que debe existir "un depósito de confianza" desde el principio. Al contrario de lo que ha visto el Partido Socialista durante estos tres meses donde ha escuchado que Unidas Podemos "no se fía" de un Gobierno socialista en solitario.

"Al final parecía un socio vigilante y eso no es un Gobierno de coalición, no se trata de tener varios gobiernos en paralelo sino uno con un liderazgo claro", ha explicado Ábalos que invita a Unidas Podemos a estudiar la oferta socialista de aceptar un acuerdo programático con más de 300 medidas sociales que presentará el presidente del Gobierno en funciones el próximo 3 de septiembre.