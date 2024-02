Ábalos, "estupefacto" y "muy decepcionado" por la detención de su asesor por cobrar comisiones en pandemia

Asegura que había perdido relación con Koldo García y espera que todo quede en nada: "Pero tampoco puedo saberlo"

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El exministro José Luis Ábalos se ha declarado "estupefacto" y "muy decepcionado" por la detención del que fuera su asesor Koldo García Izaguirre por un supuesto cobro de comisiones en contratos durante la pandemia de Covid-19, y en todo caso ha defendido su gestión al frente del Ministerio de Transportes.

Koldo García ha sido detenido por la Guardia Civil en una investigación sobre mordidas en contratos de material anticovid para los ministerios de Transportes e Interior, así como para comunidades autónomas (CCAA) como Baleares y Canarias, según han informado a Europa Press fuentes de la investigación.

En los pasillos del Congreso, al ser preguntado la detención de quien fue su colaborador en el Ministerio, ha dicho no tener más información que la aparecida en la prensa y en todo caso ha reconocido sentirse "estupefacto" y "muy decepcionado" con su García, con el que dice haber perdido relación con el paso de los años.

ME ENTERADO AHORA, NO TENÍA NI IDEA

"No tengo ni idea, es que me he enterado ahora. Me he quedado estupefacto --ha contestado a los periodistas--. Me gustaría poder dar (explicaciones), pero no tengo más información que lo que he leído".

Ábalos reconoce que la noticia ha sido "un golpe" y que le resulta "dífícil de creer" y admite que estas cosas "duelen". Incluso ha deseado a los periodistas que no se vean salpicados por informaciones de este tipo: "En fin, espero que no les pase a ustedes", ha dicho.

Sobre el papel de Koldo García en su Ministerio, ha negado que fuera su número dos, subrayando que sólo era "gente que trabajaba" con él, pero que con el tiempo ha ido perdiendo y que, desde que fue cesado, ya no tiene asistente ni puede contratar a nadie. "Hasta donde yo sé, tenía una vida muy normalita", ha añadido.

Sobre la exigencia del PP a que dé explicaciones, Ábalos ha asegurado que él es el primero que desea tener esas explicaciones, si bien no ve encaje parlamentario en que un diputado comparezca en una comisión: "Yo no he visto nunca la comparecencia de un diputado, pero bueno, es que me da igual. Ya me gustaría dar explicaciones".

DEFIENDE SU GESTIÓN

En todo caso, ha defendido su gestión al frente del ministerio y ha asegurado que "obviamente" no tenía noticia de esos supuestos pagos: "Todo se hizo bien a través de los mecanismos que había, algo de lo que siempre me preocupé, por cierto --ha contestado--. Se hicieron las contrataciones por entidades autónomas y además fueron revisadas por el Tribunal de Cuentas".

En ese sentido, asegura que "siempre" ha estado tranquilo con este tema y que ahora sigue igual, y ha negado que su cese como ministro se debiera a esa supuesta trama: "Obviamente, no", ha remachado.

Por último, ha expresado su deseo de que las cosas se aclaren y que al final quede en nada. "Ojalá, pero es que tampoco puedo saberlo", ha concluido.