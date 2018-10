Ábalos (PSOE) reprocha a Cs y Podemos que sean "incapaces de sentarse para nada" salvo para hablar de repartirse escaños

Publicado 14/02/2018 10:44:16 CET

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha reprochado este miércoles a Ciudadanos y Podemos que "sean incapaces de sentarse para nada" salvo para hablar de "repartirse escaños" a través de una reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

En una entrevista en 'Los Desayunos de TVE' recogida por Europa Press, el dirigente del PSOE ha asegurado que los socialistas "están dispuestos a hablar" de la reforma del sistema electoral para aumentar la proporcionalidad en el reparto de escaños y para rebajar la edad mínima para votar de los actuales 18 años a 16.

No obstante, ha afeado a Ciudadanos y a Podemos que estén abordando este asunto al margen de la subcomisión del Congreso creada para estudiar la reforma electoral. Además, les ha espetado que la reforma del sistema electoral "no es la prioridad de los ciudadanos, solo responde a la expectativa de los partidos de conseguir una mayoría "tratando de ajustar" la norma.

"No es nuestra prioridad" y "no es el principal problema del país", ha aseverado Ábalos preguntado por la posición del PSOE de cara a las negociaciones en este asunto. Eso sí, sostiene que los socialistas no van a "cerrarse" como, a su juicio, hace Ciudadanos a la hora de afrontar la revisión del modelo territorial. "Tenemos disposición a escuchar", ha remarcado.

En todo caso, ha añadido que una modificación de la reforma electoral "no basta" con un acuerdo entre Ciudadanos y Podemos, y "ni siquiera" sumando al PSOE.