Ábalos responde a González que "nadie hace callar a nadie" pero le pide usar su libertad de expresión con "respeto"

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha respondido este jueves al expresidente del Gobierno que dentro del partido "nadie hace callar a nadie", pero ha pedido que utilice su libertad de expresión respetando al resto de dirigentes socialistas.

En declaraciones a los medios, Ábalos ha recordado que todos los "derechos se ejercen dentro de las limitaciones que protegen a otros". "Hay que equilibrar derechos. Por supuesto, nadie tiene que hacer callar a nadie. Al contrario, se agradecerían intervenciones desde la autoridad que da el haber prestado servicios a España", ha señalado.

El también ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, se ha expresado así después de que González haya reivindicado este mismo jueves su derecho a seguir dando su opinión, y ha avisado de que no va a consentir que nadie le mande callar.

En concreto, el que fuera jefe del Ejecutivo Felipe González ha dicho estas palabras al ser preguntado por la respuesta de la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, a las críticas de dirigentes históricos del partido, afirmando que ahora es el tiempo de su generación, aludiendo a su edad.

"Me parece una argumentación pobre. Decir: apártate que me toca a mí", ha criticado. "Para la vida, como entiendo yo el socialismo democrático, es imprescindible que haya libertad para opinar", ha defendido. "Si alguien me manda callar diciendo que es socialista, yo sé que no es socialista", ha zanjado.