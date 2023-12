Abascal acusa a Feijóo de mentir porque "un día moviliza a los españoles y otro pacta con los golpistas en el Congreso"

Afirma que las relaciones de Vox con el PP se circunscriben a los acuerdos territoriales



MADRID, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha arremetido contra el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo y su "mentira" por los pactos por la presidencia de las Comisiones con los "golpistas" en el Congreso de los Diputados.

"No vamos a ser cómplices ni por acción ni por omisión con la mentira del señor Feijóo, que un día moviliza a los españoles y al día siguiente pacta con los golpistas en el Congreso de los Diputados", ha dicho Abascal en la concentración que ha tenido lugar este miércoles, Día de la Constitución, ante las sedes del PSOE de las capitales de provincia contra los pactos de investidura y la amnistía a los implicados en el 'procés', organizada por la Fundación para la Defensa de la Nación Española (Denaes).

"No se puede estar en misa y repicando y por eso Vox va a ser coherente y va a estar con los españoles protestando en el Parlamento haciendo la oposición más dura posible y en los tribunales defendiendo la legalidad constitucional", ha recalcado en declaraciones a los medios para añadir que las relaciones de Vox con el Partido Popular en estos momentos "se circunscriben a los acuerdos de Gobierno en las regiones".

EL PP NO ACTÚA POR SU CUENTA

Además, ha subrayado que las relaciones con la Dirección Nacional del Partido Popular son "imposibles" y que "no sirven para nada". "El Partido Popular moviliza por su cuenta, actúa por su cuenta, no acepta ninguna sugerencia de Vox y pacta con el Partido Socialista en el Congreso de los Diputados, que no cuenten con nosotros para eso", ha explicado.

Por otro lado, Abascal ha cargado contra el Gobierno de Pedro Sánchez, que ha calificado de "frágil". Asimismo, ha expuesto que el Ejecutivo está "basado en la mentira, basado en la traición y en acuerdos compartidos que ni siquiera se entienden entre ellos".