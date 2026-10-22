Abascal afea a Albiol y Moreno su censura a los insultos de Milei: "Así difícilmente acabamos con el Gobierno"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, junto al vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, y el cabeza de lista de la provincia, Gonzalo Babé, durante un acto de precampaña en Segovia, a 22 de octubre de 2026. - VOX

SEGOVIA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha afeado este jueves a los dirigentes 'populares' Xavier García Albiol y Juanma Moreno su censura a los insultos que el presidente de Argentina, Javier Milei, dedicó al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, al que llamó "dictador" y "ladrón". "Así difícilmente acabamos con este Gobierno", ha avisado.

Milei pronunció los calificativos este miércoles, en el marco de su visita a España. Durante esta jornada, estas palabras han merecido la condena del alcalde de Badalona y candidato al Congreso por Barcelona, Xavier García Albiol, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que han censurado las formas del mandatario argentino.

"Para asustarse ya está el PP", ha indicado en un mitin en Segovia, acompañado por el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, y el cabeza de lista de la provincia, Gonzalo Babé. El líder de Vox ha ironizado con que haya sido Albiol, "el más duro del PP", uno de los que ha recriminado a Milei sus palabras.

"Así difícilmente acabamos con este Gobierno, que simplemente no es democrático, llegó al poder mintiendo a los españoles, lo que es estafarles", ha advertido.

Para el dirigente de Vox, la polémica de los insultos de Milei es "una cortina de humo" para evitar abordar asuntos como la corrupción del Gobierno. Otra es "la violencia" registrada en sus actos en A Coruña y Avilés de la víspera, que acabaron con disturbios, cargas policiales, detenidos y heridos.

RÉPLICA A LA ALCALDESA DE A CORUÑA

Abascal ha replicado a la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, que ha señalado que Vox visitó la ciudad gallega para "provocar". "¿En qué consiste la provocación, no tenemos derecho a ir a Galicia, a que los gallegos que nos votan acudan a escucharnos?", se ha preguntado.

"¿Molestan las banderas de España o directamente es que está justificando la violencia promovida por el Ministerio del Interior, la Delegación del Gobierno y el propio Sánchez?", ha agregado. Asimismo, ha advertido que "las cortinas de humo no van a cesar".

Durante su intervención, Abascal ha constatado una "gran movilización" en los actos de su partido y ha puesto en valor que Vox "es el único proyecto que ha prosperado" en los últimos años y considera que "puede convertirse en una alternativa sostenida" en el tiempo.

Abascal ha hecho un repaso por las líneas maestras del programa de Vox para las elecciones del 29N: prioridad nacional, desregulación, bajada fiscal y "remigración" de los inmigrantes ilegales y de los legales que delincan o vivan de las ayudas públicas.

Por último, ha puesto el foco en Ceuta, y ha garantizado que, si Vox llega al poder, "recuperará" la ciudad autónoma "al precio que sea y con todas sus consecuencias". "Que nadie se atreva a reclamar parte de nuestro territorio nacional", ha avisado, en alusión a Marruecos.

De su lado, Pollán ha advertido de que "ni un solo euro de los castellanoleoneses se destinará para gestionar la inmigración ilegal". Además, Babé ha avisado de que el Gobierno "es un mafia capaz de todo" y ha llamado a la movilización. "No hay que desperdiciar ni un solo voto", ha rematado.