Abascal avisa al PP de que Vox no apoyará en Aragón un Gobierno con Teruel Existe: "Tendrán nuestro voto en contra"

ZARAGOZA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha avisado este sábado al Partido Popular de que su partido no facilitará nunca un Gobierno en Aragón en el que participe Teruel Existe y ha animado a Jorge Azcón a negociar a Vox para construir una "alternativa" siguiendo el modelo de la Comunidad Valenciana, donde ambos partidos llegaron a un acuerdo para un Ejecutivo de coalición.

Abascal ha viajado este sábado a Zaragoza para protagonizar un mitin de campaña en la plaza El Justicia, bajo la sombra de la iglesia de Santa Isabel de Portugal (epicentro de la Semana Santa de la ciudad) y una temperatura de más de 35 grados que no han disuadido a sus seguidores que, sin soltar sus abanicos, le han pedido a gritos que no dé "ni un paso atrás".

Con el Gobierno regional pendiente desde las elecciones autonómicas del 28 de mayo, Abascal ha asegurado que Vox tiene "la mano tendida" para formar una mayoría con el PP, poniendo como base los acuerdos ya sellados en otras autonomías.

"Pero que nadie piense que Vox va a apoyar ni con el voto a favor ni con la abstención a un Gobierno en Aragón en el que participen los socios de Pedro Sánchez y los socios de Bildu", ha advertido al 'popular' Jorge Azcón.

Vox quiere entrar a formar parte del Gobierno de Aragón en coalición con el PP. "Creemos que el modelo de la Comunidad Valenciana es el modelo adecuado para Aragón", ha dejado claro sobre sus peticiones en la negociación.

De hecho, ha insistido en que es "imposible" que Vox facilite un Ejecutivo con Teruel Existe y ha explicado que su partido acude a las negociaciones "sin chantajes ni maximalismos". "Si no nos respetan no tendrán nuestro apoyo, lo que tendrán será nuestro voto en contra", ha avisado dando pie a que Aragón pudiera reproducir la situación de Murcia, donde el 'no' frustró la investidura del 'popular' Fernando López Miras.

También ha defendido en Zaragoza la interconexión de cuentas, un plan hidrológico nacional y "los trasvases necesarios", garantizando que Vox tiene el mismo discurso en materia de agua en toda España, igual en Aragón que en Murcia o Castilla-La Mancha.

"QUE NO CUENTE CON VOX"

Abascal también ha lanzado un mensaje al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, para las elecciones tras el 23 de julio y le ha avisado de que no cuente con Vox para mantener "las herencias" de Pedro Sánchez.

Según ha avisado, Feijóo ya está apuntando que podría imponer los peajes en las autonomías porque es "imposición de Bruselas". "Nosotros no aceptamos las herencias de Sánchez con los burócratas de Bruselas, las herencias de Marruecos ni las herencias con ETA", ha subrayado.

"Quien se presente a las elecciones para mantener la herencia de Sánchez que lo diga y que no cuente con Vox para imponer peajes en las autovías porque no lo vamos a aceptar", ha insistido provocando la ovación de sus seguidores.