Abascal cree que el decreto para agilizar expulsiones de Ceuta no servirá: "El culpable no va a resolver" la crisis

El presidente de Vox, Santiago Abascal (c), durante una manifestación para expresar apoyo a Ceuta y exigir la celebración de elecciones generales. - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha dado por hecho que el decreto ley que estaría preparando el Gobierno para agilizar las expulsiones a Marruecos de los inmigrantes que entraron ilegalmente en Ceuta a finales de julio no surtirá efecto: "Lo único cierto es que este Gobierno es el culpable de lo que ha ocurrido en Ceuta, y el culpable no es el que va a resolver la situación", ha sentenciado.

En declaraciones antes de participar en la marcha convocada en Madrid por Sociedad Civil Española en apoyo a Ceuta y para reclamar elecciones generales, el líder de Vox se ha referido así al decreto ley que, según publica el diario 'El País', está preparando el Ejecutivo para poder iniciar las devoluciones antes de concluir la tramitación de las solicitudes de los afectados.

"Ahora Sánchez anuncia un decreto, como siempre", se ha quejado Abascal, dejando claro que no cree "en nada que haga" un Gobierno que, desde su punto de vista, "no ha hecho nada en todo este tiempo" para arreglar la situación de Ceuta más que decirle a sus habitantes que "tienen que acostumbrarse a una realidad estructural".

En este contexto, ha proclamado su "desconfianza" ante "cualquiera de las acciones" de un Ejecutivo que, a su juicio, "obedece a los intereses de Marruecos". "No sabemos el tiempo que va a durar la situación. Lo que sí sabemos es que cada vez hay más problemas en Ceuta", ha proseguido, después de volver a acusar al Gobierno de seguir "promoviendo la invasión migratoria".

Además, se ha mostrado convencido de que el Gobierno no sabe realmente cuántos inmigrantes menores hay solos en Ceuta "porque no ha hecho las pruebas de edad" y porque "mienten en todas partes". En todo caso, ha reiterado que lo que hay que hacer con estos niños y adolescentes que "han entrado irregularmente" en España es "mandarlos con sus padres a Marruecos", un país que, ha recordado, ha dicho que quiere su retorno.

HAY ALGO QUE SE NOS ESCAPA

"Yo no soy precisamente quien cree a Marruecos, pero aquí está pasando algo que se nos escapa a los españoles. ¿Qué empeño hay por parte del Gobierno, no solo ante esta invasión de Ceuta, sino ante la inmigración masiva y legal desde hace mucho tiempo, para seguir secuestrando institucionalmente a los menores en España, en vez de mandarlos de vuelta con sus padres. ¿Cuál es el empeño para que no se proceda a la devolución?", se ha preguntado.

Asimismo, Abascal lamentado que el PP no siga rechazando su propuesta de "un gobierno conjunto en Ceuta" y tampoco apoye la idea de activar el artículo 102 de la Constitución para juzgar a Pedro Sánchez por traición. "Yo, sinceramente, no lo entiendo".