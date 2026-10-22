Abascal culpa al Gobierno por organizar las protestas en sus actos para que no se conozca su programa

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ofrece declaraciones a los medios en Burgos. - GUILLERMO SÁNCHEZ / VOX

BURGOS 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha atribuido este jueves al Gobierno la "organización y planificación" de las protestas en su contra en actos del partido, como las de la víspera en A Coruña y Avilés, y ha asegurado que el objetivo de esta "estrategia deliberada" es impedir que los ciudadanos conozcan sus propuestas, en el marco de la precampaña para las elecciones del 29 de noviembre.

Los actos que Abascal protagonizó el miércoles en A Coruña por la mañana y Avilés por la tarde derivaron en disturbios, con cargas policiales, detenidos y heridos. El líder de Vox ha sostenido en declaraciones a los medios en Burgos que se trató de "violencia organizada por La Moncloa" que pretende que no aluda "a la mafia, a la corrupción y a los programas políticos que presentan una alternativa".

En concreto, ha detallado que los delegados del Gobierno del PSOE "permiten contramanifestaciones a escasos metros" de las ubicaciones en las que Vox lleva a cabo sus actos, y que esto es lo que pasó en A Coruña. "Tienen una voluntad de hostigamiento y de crear violencia" que padecen policías y asistentes a los mítines. Entre los manifestantes, Abascal ha identificado a "jóvenes magrebíes".

En este contexto, el dirigente de Vox ha vaticinado que el Gobierno "no condenará" esta violencia, aunque considera que eventualmente pondrán fin a esta "estrategia deliberada y planificada" porque "no les funcionará".

En cualquier caso, Abascal ha garantizado que estos comportamientos no les "asustarán" ni "acallarán" y, durante la precampaña y la campaña electoral, Vox abordará "la trampa de la 'ley de nietos', el intento de eliminar jueces incómodos que investigan a la familia de Pedro Sánchez, la presencia de milicias violentas en las calles y que el Ejecutivo traiciona y miente".

Asimismo, plantearán la prioridad nacional, la desregulación y las bajadas fiscales, el fin de las normativas de los fanatismos climáticos, verdes, de la Agenda 2030, de género y la "remigración" de los inmigrantes ilegales y de los que, aunque legales, delincan o vivan de ayudas sociales. "Estas son nuestras propuestas y las vamos a defender durante todos estos días a pesar de la violencia", ha garantizado.

NEGOCIACIONES CON EL PP

Por otro lado, Abascal ha insistido en apelar a la prudencia y la discreción en las negociaciones con el PP para armar una candidatura conjunta para el Senado e intentar frenar el crecimiento del bloque del PSOE, Frente Amplio y las izquierdas territoriales, que concurren juntos.

Abascal se ha limitado a señalar que las conversaciones son "serias e importantes" y que "el desafío" es frenar a las izquierdas, que quieren "entorpecer la alternativa".

"Lo haremos y pueden estar todos seguros que si es poco lo que podemos hacer lo haremos y que si es mucho también haremos mucho", ha rematado.