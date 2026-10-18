Abascal: "Estoy muy preocupado por las elecciones. Sánchez usará a sus milicias, no van a ser limpias"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, atiende a los medios en el Mirador Isabel II, a 12 de octubre de 2026, en Ceuta (España). Abascal visita, con motivo del 12 de octubre, la ciudad autónoma para recorrer distintos puntos de la ciudad y comprobar los - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado que está "muy preocupado por el resultado de las elecciones" generales del próximo 29 de noviembre, las cuales "no van a ser limpias" porque Sánchez "puede hacer cualquier cosa para seguir en el Gobierno".

"Estoy muy preocupado por el resultado de las elecciones porque, a pesar de las encuestas que dan una mayoría tan amplia a una suma de cambio en España, creo que no está hecho y creo que esas encuestas son muy contraproducentes para que ese cambio se produzca. En el año 2023 ya afrontamos unas elecciones en las que se anunciaba un cambio contundente en España y no se produjo. Ahora tengo el deber de alertar a los españoles de que Sánchez puede hacer cualquier cosa para seguir en el Gobierno", ha afirmado este domingo en una entrevista con 'La Razón', recogida por Europa Press, en la que ha analizado las expectativas electorales de Vox, sus condiciones para pactar con el PP y la relación con su líder, Alberto Núñez Feijóo.

En este contexto, Abascal ha acusado al presidente del Gobierno de querer utilizar la violencia electoral contra su formación e insiste en que Sánchez "tiene la intención de seguir haciendo trampas". "El Gobierno usará a sus milicias porque quieren que haya violencia en torno a Vox, atemorizar a nuestra gente y relacionarnos también con la violencia y la bronca, aunque nosotros solo vamos a defender nuestras ideas con la palabra", ha afirmado.

Asimismo, ha celebrado que han conseguido derrotar la "trampa" de la ley de nietos, aunque sostiene que Sánchez podría tener "más conejos en la chistera para alterar el resultado de las elecciones". "No sé qué puede andar en la cabeza de Sánchez, pero le conocemos y no tiene límite moral ni legal", ha agregado.

Preguntado por las condiciones para alcanzar un acuerdo de Gobierno con el PP, Abascal ha fijado tres prioridades: "Prioridad nacional, remigración y desregulación". Sobre la primera, ha explicado que significa "recuperar Ceuta al precio que sea y colocar a los españoles siempre en el primer lugar en su propio país". También ha defendido "un programa muy concreto sobre desregulación y rebajas fiscales para dar libertad a la sociedad española: a los emprendedores, a los empresarios y a los trabajadores".

En materia migratoria, ha reclamado la salida de España de quienes, a su juicio, "han entrado ilegalmente, han venido a cometer delitos o están viviendo de ayudas sociales sin trabajar y sin aportar". "Lo que queremos es que todos los que estén en las circunstancias que he descrito se vayan de España", ha indicado, antes de afirmar que "en cinco años, en España han entrado cinco millones de personas y ya no cabe nadie más".

Sobre la posibilidad de que Vox facilite un Gobierno del PP desde fuera o de que él mismo ocupe la Vicepresidencia en un Ejecutivo encabezado por Feijóo, Abascal ha respondido que se presenta "a la Presidencia del Gobierno para gobernar". "No me presento a la Vicepresidencia del Gobierno, sino a la Presidencia", ha recalcado, aunque ha dejado la decisión sobre los pactos para después de las elecciones. "Cuando lleguemos a ese río, cruzaremos ese puente", ha añadido.

En cuanto a su relación con Feijóo, ha negado que ambos hayan firmado un pacto de no agresión, aunque ha reconocido que existe una prioridad compartida. "En estos momentos la prioridad de todos, de los dirigentes de los dos partidos, y de sus votantes, es echar a Pedro Sánchez", ha explicado. No obstante, ha advertido de que eso no significa que sean dos partidos iguales ni que desde su formación no se vaya a criticar al PP y sus posiciones.

Por último, Abascal ha defendido que Vox quiere mantener el sistema público de pensiones y ha asegurado que "las pensiones no están en riesgo, se pagarán con el sistema que hay, con una modernización de ese sistema, o con los cambios que sean necesarios". También ha abogado por aumentar la oferta de vivienda mediante la "desregulación", las rebajas fiscales y la "liberalización inmediata del suelo, salvo las áreas protegidas", además de defender que el Estado construya vivienda pública para "las personas más desfavorecidas".