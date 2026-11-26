El presidente de Vox y candidato a la presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, a su llegada al debate a cuatro de los candidatos a la presidencia del Gobierno para estas elecciones generales del 29N, a 26 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

TRES CANTOS (MADRID), 26 (EUROPA PRESS)

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha llegado a las 20.20 horas de este jueves a los estudios de la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual, en la localidad madrileña de Tres Cantos, para participar en el debate electoral a cuatro que dibujará los dos bloques ante las elecciones generales del 29 de noviembre.

Según se sorteó, Abascal debía ser el primero en llegar a las instalaciones de la institución y así lo ha hecho. Ataviado con traje azul marino a juego con la corbata y pantalón gris oscuro, el líder de Vox se ha bajado del coche y ha sido recibido por la Junta Directiva de la Academia, quienes le han acompañado hasta el interior.

Un debate que Abascal afronta "con tranquilidad", "estudiando" sobre las materias que surgirán en la contienda y "escuchando" a los españoles. La idea del dirigente de Vox es "llevar" al plató "las preocupaciones" de la ciudadanía, según adelantó en declaraciones a los medios el lunes en Segovia.

Vox abrirá su sede nacional, ubicada en la madrileña calle de Bambú, para que los medios interesados puedan seguir el debate organizado por la Academia de Televisión desde allí.

UN DEBATE QUE DIBUJARÁ LOS DOS BLOQUES ANTE EL 29N

La campaña electoral afronta su recta final con un último debate televisado entre estos cuatro candidatos a la Presidencia del Gobierno, que se verán las caras en una cita organizada por la Academia de Televisión, apenas tres días antes de que los españoles acudan a las urnas.

Los cuatro cabeza de cartel confrontarán sus propuestas sobre vivienda, economía, políticas sociales y otros asuntos de la agenda electoral en un debate que podrá seguirse en distintas cadenas de televisión y que seguirá un esquema similar al 'cara a cara' que protagonizaron hace una semana Sánchez y Feijóo.

El debate, que arrancará a las 22.00 horas, servirá para visualizar la pugna entre los dos bloques que compiten en estas elecciones: Sánchez y Colau, por el ala de la izquierda, frente a Feijóo y Abascal, por la parte del centroderecha.