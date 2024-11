Abascal replica a Sánchez que lo que "mata" es no lanzar alertas a tiempo y tener un "desaprensivo" en Moncloa

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha replicado este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras su afirmación de que el cambio climático "mata" que lo que "mata personas" es "no lanzar alertas a tiempo a la población" y "tener de presidente del Gobierno a un desaprensivo".

Abascal ha utilizado su cuenta de 'X' para responder a la intervención de Sánchez en la Cumbre del Clima que tiene lugar en Baku (Azerbayan), donde ha puesto como ejemplo de las consecuencias del cambio climático la desvastadora DANA que azotó la provincia de Valencia hace dos semanas y provocó más de 200 fallecidos.

El máximo dirigente de Vox ha mencionado las que son, desde su punto de vista, las causas de los fallecimientos provocados por la riada de Valencia.

Así, ha remarcado que lo que "mata personas" es "no limpiar cauces y ríos", "no lanzar alertas a tiempo a la población", "no acudir en su rescate desde el minuto uno", "rechazar la ayuda internacional y de los voluntarios" y "mandar a los militares una semana después de la tragedia y a cuentagotas".

"Lo que mata personas es tener de presidente del Gobierno a un desaprensivo como tú, Pedro Sánchez", remata su mensaje el líder de Vox.