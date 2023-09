Abascal reprocha a Feijóo que no apoye su enmienda a las lenguas cooficiales y le acusa de "no darse cuenta del desafío"

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha reprochado al PP que no haya apoyado su enmienda contra el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso y ha acusado a Alberto Núñez Feijóo de "no darse cuenta del desafío" que, a su juicio, plantea la continuidad del Gobierno de Pedro Sánchez apoyado por independentistas.

Así lo ha hecho después de que el Pleno del Congreso haya dado luz verde a la reforma del Reglamento de la Cámara Baja que permite el uso de las lenguas cooficiales en sede parlamentaria. Vox, que ha criticado ampliamente la iniciativa, había presentado una enmienda a la totalidad de esta modificación, en cuya votación el PP se ha abstenido.

"(Pedro) Sánchez y sus cómplices preparando el golpe, humillando al Congreso y a los tribunales, liberando violadores, negociando con prófugos, rindiendo las fronteras", ha enumerado Abascal en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X (antes Twitter), agregando que el PP "sigue sin darse cuenta del desafío". "Como si hubiera vuelto al desconcierto letal del 2017", ha añadido.

"Se abstiene en nuestra enmienda contra los pinganillos del odio y no parece dispuesto a apoyar nuestra propuesta en el Senado para que la menos en una de las cámaras se hable español", ha continuado.

Por ello, se ha dirigido al líder 'popular' para apremiarle a que "enfrente la realidad" porque "no hay equidistancia posible entre los golpistas y la unidad de España". A juicio de Abascal, el debate de investidura de Feijóo, que tendrá lugar la próxima semana y no tiene visos de prosperar, sí ha de servir para "visibilizar el ataque a la nación y a la convivencia". "No tiene otro sentido", cree el líder de Vox.