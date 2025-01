Abascal reta a Feijóo a presentar ya una moción de censura: "Y que los demás se retraten"

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha emplazado este lunes al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a presentar ya una moción de censura contra Pedro Sánchez en vez de seguir amagando con una "cantinela", y para que a partir de ahí el resto de partidos se puedan "retratar" en el Congreso.

Así lo ha expresado en una rueda de prensa desde la sede nacional de Vox, después de que el líder 'popular' haya asegurado en una entrevista que presentará una moción de censura y convocará elecciones generales si tiene garantizado el apoyo de Junts.

Desde Vox consideran que Junts está aprovechando la amenaza de la moción de censura para encarecer sus negociaciones con el Gobierno, por lo que entiende que hay que cortar de raíz esa situción forzando la votación.

BASTA DE SEGUIR CON LA CANTINELA

Según Abascal, Feijóo lo que debería hacer es abandonar la "cantinela" de la moción de censura y presentarla directamente para que una vez presentada el resto de partidos del hemiciclo, el suyo incluido, "se retraten". De lo contrario, según ha dicho, si el PP no la presenta y deciden "no ejercer la oposición" lo que deberían hacer es "dejar paso" y "dejar de pactar" con Sánchez. "Creo que no es mucho pedir", ha defendido.

Al hilo de esta cuestión, el líder de Vox ha querido dejar claro que su formación "no está dispuesto" a pactar con el partido de Carles Puigdemont y a su juicio, insinuar lo contrario se trata de una "mentira flagrante". "El mensaje de Vox es claro, sí a la moción de censura, sí a las elecciones inmediatas y no a ningún tipo de cesión con el separatismo", ha resumido.

SIN AVANCES EN LAS CCAA

Por otro lado, en lo relativo a su relación con los 'populares' para los presupuestos autonómicos, Abascal ha reiterado que "no hay avances" porque los acuerdos solo son posibles si el PP "rectifica con hechos" algunas de sus políticas autonómicas en materia de inmigración, fiscalidad o memoria histórica.

Y es que, según el líder de Vox, la inmigración ilegal cuesta "miles de millones de euros" a los españoles y también cuesta la "seguridad y la tranquilidad" de mujeres y familias y sin embargo, el PP decidió pactar con el Gobierno de España en esta materia.