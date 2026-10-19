Abascal tiende la mano al PP para negociar "algún entendimiento" para el Senado

El presidente de Vox, Santiago Abascal, durante una rueda de prensa, en la sede del Vox, a 5 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha ofrecido este lunes al PP negociar "algún entendimiento" que "proteja" al Senado del pacto alcanzado por el PSOE y Frente Amplio para concurrir juntos en las elecciones del 29 de noviembre.

"Nosotros mantenemos la voluntad de algún entendimiento que proteja el Senado de los acuerdos que (el presidente, Pedro) Sánchez ha alcanzado con la extrema izquierda", ha dicho Abascal en una declaración institucional desde la sede nacional de Vox, en Bambú, tras la reunión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN). No obstante, no ha profundizado en las fórmulas a explorar con los 'populares'.

A juicio del líder de Vox, los partidos de la oposición deben "sacrificarse" de cara a los comicios generales para incrementar sus posibilidades de éxito ante "la alianza de Sánchez con la extrema izquierda".

El PSOE, Frente Amplio y las izquierdas territoriales concurren conjuntamente al Senado con el objetivo de evitar que la fragmentación de las izquierdas posibilite una nueva mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta.

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