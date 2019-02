El abogado de Junqueras afirma que la causa "atenta contra la disidencia política"

Publicado 12/02/2019 11:31:45 CET

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El abogado del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y del exconsejero Raül Romeva, Andreu Van Den Eynde, ha sido el primero en intervenir en el juicio por el 'procés' independentista que ha comenzado este martes en el Tribunal Supremoy ha afirmado que esta causa "atenta contra la disidencia política".

"Nos encontramos ante un juicio excepcional porque se han producido excepciones que afectan al núcleo duro de los derechos fundamentales", ha afirmado en el arranque del turno de una hora que le ha concedido el presidente del tribunal, Manuel Marchena, para exponer su alegato.

Interviene en el turno de las denominadas cuestiones previas, dirigidas a exponer posibles vulneraciones de derechos fundamentales antes de dar comienzo al juicio en sí con los interrogatorios de los procesados.

"Tengo que hablar de derecho penal democrático, no vamos a hacer una defensa política sino a defender valores y derechos humanos", ha manifestado el abogado, aludiendo a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre el opositor pro-kurdo Demirtas que a su juicio" tiene que ver con el silenciamento de la disidencia política y sobre cómo se puede utilizar la prisión provisional para afectar a la agenda política".

Ha cuestionado también que se diga que la causa no tenga una vertiente política porque la primera resolución del juez instructor Pablo Llarena, en la que se decidió el ingreso en prisión de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, se decía que no había una solución pacífica para el conflicto en Cataluña. "La autodeterminación es la fórmula de que no existan conflictos en el mundo", ha añadido.