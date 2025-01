El abogado de Mouliaá pide que se aporte a la causa la investigación interna de Sumar contra Errejón

Anuncia que aportará dos informes médicos y solicita que se cite al padre y al hermano de la actriz

MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El abogado de la actriz Elisa Mouliaá ha pedido al juez que investiga al expolítico Íñigo Errejón por un presunto delito de agresión sexual que se aporte a la causa la investigación interna que el partido del que fue portavoz, Sumar, abrió para indagar en "posibles comportamientos machistas y de maltrato psicológico y sexual a distintas víctimas".

En un escrito, recogido por Europa Press, la representación de la denunciante insta también a que el partido aporte "pruebas que puedan corroborar los hechos denunciados en el presente procedimiento" y señala que en el interrogatorio a Errejón "se le preguntó por este extremo, con respuestas ambiguas que deben ser aclaradas y determinar el motivo exacto de su renuncia".

El letrado de la actriz sostiene además que "dicho informe deberá ser ratificado por las personas que compongan el comité de investigación interna en el propio partido". "Dicha ratificación podrá ser hecha si el instructor lo considera oportuno en fase de instrucción", añade.

Por otro lado, el abogado de Mouliaá anuncia que se elaborarán dos informes médicos de parte: uno de psiquiatría y otro de psicología. Aportarán además un tercero, elaborado por un informático, a fin de "cotejar las conversaciones de WhatsApp" mantenidas entre Mouliaá y otros testigos.

Su letrado aporta dos extractos. En uno de ellos, Mouliaá le explica a una amiga lo que sucedió la noche de los hechos. "Me llevó a una habitación y me entró a saco... luego le dije que Sienna estaba malita con fiebre que me llamó mi padre a las 6 y como ya íbamos en el coche no te creas tú que me dijo de volverme o coger otro", recoge la misma.

"LE PARÉ OTRA VEZ LOS PIES"

La actriz indica en ese mensaje que cuando llegaron a casa del político el "siguió intentándolo". "Y ya le paré otra vez los pies y le dije que me estaba invadiendo", añade.

En otra de las conversaciones, mantenida con una persona que estuvo presente en la fiesta, su interlocutor le escribe cerca de las 7 de la mañana: "Que arte tienes!! Nos volvemos a ver!! Bailamos bien!". En un mensaje, enviado a las 10.00 horas, añade: "Vaya melopea!! Buenos días"" jajaja".

Precisamente a este respecto, la representación de la actriz pide al juez que cite a declarar como testigos directos de la noche de la presunta agresión a varias personas que habrían estado presentes en la fiesta. Además, insta a llamar a sede judicial como testigos de referencia tanto al padre como al hermano de Mouliaá.

Fue el pasado jueves cuando tanto Mouliaá como Errejón declararon ante el juez. La actriz no descartó que el exdirigente le echase alguna droga en la copa, al tiempo que aseguró que el que fuera político le tocó en numerosas ocasiones a pesar de que ella se negó. Además, apuntó que Errejón actuó de forma "fría" y que si tardó en denunciar fue "por miedo". "El paró porque yo me zafé", aclaró.