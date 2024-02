Un agente de la Guardia Civil resulta herido por una pedrada en una protesta de agricultores en Zafra

ZAFRA (BADAJOZ), 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un agente de la Guardia Civil ha resultado herido de una pedrada después de forcejear con un grupo de agricultores que protestaba este jueves en la localidad pacense de Zafra contra la situación que atraviesa el sector primario y reclamando medidas de ayuda al Gobierno.

Los hechos han ocurrido durante la mañana de este jueves después de que los agricultores trataran de bloquear la A-66 a la altura de Zafra, acción que la Guardia Civil ha tratado de impedir con un amplío dispositivo de agentes, que han forcejeado con los protestantes.

Este jueves es el tercer día de protestas de agricultores en Extremadura, que ha comenzado con cortes de tráfico en un total de ocho carreteras de la comunidad autónoma, según ha informado la Dirección de General de Tráfico (DGT)

En la A-66, conocida también como 'Autovía Ruta de la Plata', los agricultores y los agentes de la Guardia Civil han forcejado después de que se produjeran altercados, como el lanzamiento por parte de los manifestantes de piedras, que han sido respondidas por el Instituto Armado por "palos y empujones", según han explicado los organizadores de la protesta.

Los agricultores han denunciado en declaraciones a Europa Press estar "totalmente intimidados" porque "hay más Guardia Civil y Policía que agricultores". "No sabemos qué ha pasado, pero aquí está todo el mundo", tras lo que ha señalado que objetivo de los manifestantes es "parar la autovía un ratito, unos cinco o diez minutos", para lo cual han recibido permiso.

Los disturbios han comenzado cuando los manifestantes han tratado de continuar por la autovía bordeando a los agentes por el arcén. En ese momento, la Guardia Civil les ha "echado para atrás" y ha "dado unos pocos de palos".

"ESTO ES UNA BATALLA MUY GORDA"

Preguntado por la posibilidad de ser sancionados por los disturbios, el portavoz de los agricultores, Daniel Lara, ha señalado que "esto es una batalla muy gorda", tras lo que ha señalado que "si estamos perdidos, no ganamos dinero, le perdemos dinero al campo, ¿qué más da ya una sanción más que menos?".

"Si no vamos a llegar al final de mes, ni vamos a pagar las carreras a nuestros hijos, ni vamos a hacer nada", ha lamentado Lara, advirtiendo que no van a parar porque están "muy cansados". "O nos escuchan o nos escuchan. O vienen a vernos o van a venir a vernos. Pero nosotros no vamos a parar ni un día", ha zanjado.

"LO QUE ESTÁ PASANDO ES POR CULPA DEL GOBIERNO"

En el mismo sentido se ha pronunciado otro de los agricultores participantes, Antonio Sánchez, quien ha considerado "absurdo lo que está pasando" porque a su juicio "es por culpa del Gobierno".

"Nosotros estamos luchando por nuestros derechos y es que no llegamos a fin de mes", ha indicado, argumentado que "el Gobierno, la burocracia, la Agenda 2030, nos tienen paralizados por todos lados".

Ante esta situación, "los agricultores tienen que salir a la calle y reivindicar", porque con "una vuelta de tuerca más se parte". Así, ha considerado que "granito a granito, se construye un castillo de arena y poco a poco" lo conseguirán.