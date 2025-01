El ala socialista del Gobierno ve "inquina" de Yolanda Díaz hacia el ministro Cuerpo

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ala socialista del Gobierno habla de "inquina" de la vicepresidenta Yolanda Díaz contra el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, hasta el punto de acusarle de ser "casi mala persona" por querer retrasar la reducción de la jornada laboral. Los socialistas también reiteran el "compromiso" de todo el Ejecutivo de llevar a cabo la medida, como ya hicieron con la subida del salario mínimo o la reforma laboral.

Así lo ha expresado el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, al ser preguntado en una entrevista en 'La Mirada Crítica' de Telecinco sobre la acusación de Díaz a Cuerpo sobre el "veto" que habría impuesto Economía a la llegada al Consejo de Ministros del acuerdo entre Trabajo y CCOO y UGT para reducir la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales.

"ATAQUES PERSONALES"

"Yo le he dicho que discrepo con Yolanda Díaz. Por la inquina que está mostrando ahora mismo, incluso con ataques personales al ministro Cuerpo. Le he sido contundente, le he dicho que yo discrepo de algunas afirmaciones y le he asegurado que el gobierno de España reducirá la jornada laboral", ha sostenido López.

A renglón seguido, ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo de reducir la jornala laboral, como ya se hizo con la subida del salario mínimo, el aumento de las pensiones o la aprobación de la reforma laboral, todas medidas aupadas por el departamento dirigido por Yolanda Díaz.

"Me sorprende tanto lo poco que se habla en este país, viendo la situación que hay en toda Europa, de que España crece cuatro veces más que la media de la Unión Europea, de que España está batiendo récords de empleo, de que solo en el último año con el Gobierno de Pedro Sánchez se han creado más de medio millón de puestos de trabajo (...) ¡Qué poquito se habla de esto! ¡Cuántas polémicas cuenta el PP para no hablar de esto!", ha concluido.

ALEGRÍA CONFIRMA EL COMPROMISO DE REDUCIR LA JORNADA

También se ha referido a este respecto la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, desmintiendo que haya existido un veto a la reforma laboral en el Consejo de Ministros, y explicando que todo tiene sus "plazo" pero que, "cuando el objetivo está marcado", "que a nadie le quepa ninguna duda de que va a aprobar".

"Yo desconozco si hay algún escrito, lo que tengo muy claro es que aquí hay una prioridad del Gobierno que es la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media un compromiso establecido por el presidente del Gobierno y el Ejecutivo en su conjunto y que vamos a llevar adelante", ha sostenido en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press.

Sobre la calificación de "casi mala persona" que hizo Díaz del ministro Cuerpo la semana pasada, Alegría ha dicho que la expresión no le pareció "en absoluto afortunada", pero que más allá de esa cuestión lo "realmente importante es el trabajo que se hace en ese Gobierno de coalición" y que los acuerdos se cumplan.