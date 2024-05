Albares asegura que informó a Sumar sobre el acuerdo con Ucrania, pero no pidieron detalles

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, a 28 de mayo de 2024. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

El Gobierno asegura que el Ejecutivo está "unido" respecto a Palestina y todo el Consejo de Ministros aplaudió el reconocimiento



MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha salido al paso de las críticas del socio minoritario de coalición, Sumar, que acusa a los socialistas de "deslealtad" por no darles datos sobre el acuerdo de seguridad con Ucrania. Albares asegura que informó a todos los grupos parlamentarios pero que estos no le pidieron detalles. Además asegura que los dos socios de Gobierno, PSOE y Sumar, están unidos respecto al reconocimiento de Palestina y a favor de la paz.

Al día siguiente de la visita a Madrid del presidente de Ucrania Volodomir Zelenski, que firmó un acuerdo con su homólogo Pedro Sánchez por el que España entregará 1.000 millones de euros a Kiev para armamento, Albares dice que le sorprende que haya grupos parlamentarios que dijeran que no conocían este acuerdo.

El ministro ha hecho esta declaraciones después de que la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, acusase este mismo martes al PSOE de "deslealtad" por no proporcionarles información sobre el acuerdo con Ucrania, según afirmó, y pidiese un debate en el Congreso de los Diputados.

En este sentido dijo que el pasado miércoles el presidente Sánchez ya habló sobre este asunto en su comparecencia en la Cámara Baja y él mismo lleva "meses" informando sobre ello en sede parlamentaria, en la Comisión de Asuntos Exteriores y también en la de Unión Europea.

"La última de ellas fue la Comisión de Asuntos Exteriores en el Senado y debo de decirle que jamás he tenido el más mínimo comentario al respecto ni ninguna pregunta", ha remarcado el ministro que insiste que las Cámaras son el lugar donde el Gobierno habla con todos los grupos políticos.

"No recuerdo que nadie planteara ninguna duda, me hiciera ninguna pregunta, ni me planteara ninguna oposición al respecto y, sin embargo, ahora parece que todos son dudas", ha reprochado en la misma línea.

Además afirma que con la situación dramática que vive Ucrania "todo el mundo comprende" que necesita la ayuda "ahora" y de manera urgente para defender su integridad territorial, su democracia y su libertad. "Y ahí es donde nos deberíamos encontrar unidos", ha lanzado.

Por tanto ha hecho un llamamiento "al sentido común y la responsabilidad de todos" ante un pueblo europeo que se está enfrentando "de manera muy valiente" a una guerra de agresión y por tanto "contraria a la Carta de las Naciones Unidas" en la que está defendiendo su democracia y su libertad. "Creo que es algo que todos tenemos que apoyar", ha insistido.

Además, ha reiterado que el acuerdo firmado con Ucrania en la víspera tiene categoría de memorando de entendimiento y por tanto no tiene que ser aprobado por el Congreso de los Diputados.

EL GOBIERNO HA TOMADO YA MUCHAS MEDIDAS

Respecto a posibles diferencias entre los socios de coalición sobre la situación en Oriente Próximo, Albares ha asegurado que "todos los miembros del Gobierno" están unidos en torno a la paz. A este respecto, fuentes gubernamentales señalan que durante la reunión del Consejo de Ministros, en el momento en que se ha leído el reconocimiento de Palestina como Estado, todos los integrantes del Ejecutivo han aplaudido.

"La cohesión y la solidez de un gobierno se comprueba martes a martes en el Consejo de Ministros y hoy hemos demostrado que estamos todos unidos por la paz, todos unidos con este reconocimiento del Estado de Palestina y el Gobierno de España ya ha tomado muchas medidas", ha señalado ante la petición de Sumar de no quedarse en esta decisión e ir más allá.

En este sentido el ministro ha enumerado algunas iniciativas que se han tomado al respecto y señala que España no da licencias de exportación para la venta de armas a Israel desde que estalló el conflicto el pasado 7 de octubre y tampoco permite escalas de buques con armas que tengan como destino este país.

Además recuerda que ha triplicado la ayuda a la Autoridad Nacional Palestina; ha entregado 35 millones de euros extra a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA) y también ha votado a favor de que Palestina entre en la Asamblea General de la ONU.

Señala además que España se ha mostrado a favor y ha contribuido para que el Fiscal de la Corte Penal Internacional investigue los crímenes de guerra que se puedan estar cometiendo y también apoya que la Unión Europea actúe contra Israel si no detiene la operación militar en Rafá.

DEL RÍO HASTA EL MAR

Por otro lado, fuentes gubernamentales consideran que Yolanda Díaz utilizó el eslogan "Desde el río hasta el mar" --que generó un profundo malestar en Tel Aviv porque lo atribuyen a los postulados de Hamás y a la desaparición del Estado de Israel-- de forma coloquial y sin profundizar.

Señalan además que hay otros ministros de Israel que dicen cosas tremendas, pero eso no mueve las acciones del Ejecutivo español, que es consciente de que, en ambos países, son los presidentes o primeros ministros y los ministros el ramo quienes marcan la política exterior.

Las citadas fuentes evitan hablar de torpeza por parte de Díaz pero consideran que no es la indicada para hablar de esos temas porque no los conoce al detalle, y sería igual que si Albares se pusiese hablar de trabajadores fijos discontinuos.