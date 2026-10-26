Albares dice que Exteriores avanza a "buen ritmo" para cumplir con el plazo del TS sobre la lista de la 'Ley de nietos'

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, durante la apertura del IV Foro España-Tailandia, en la sede del Ministerio, a 21 de octubre de 2026, en Madrid (España). El IV Foro España-Tailandia, organizado por Casa - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha señalado que su departamento avanza con cifras que van "a buen ritmo" para cumplir con el plazo del último auto del Tribunal Supremo, que avisó de multas al Gobierno si en cinco días hábiles no facilitaba la lista de los 163.020 afectados por la suspensión cautelar del voto de los nacionalizados por la 'ley de nietos'.

Albares, que ha rechazado que el Supremo haga "injerencia electoral" en su último auto, ha defendido que ordenó a las oficinas consulares "cumplir escrupulosamente" en "plazo" con lo solicitado por el alto tribunal.

En una entrevista en 'RNE', que ha recogido Europa Press, el ministro ha señalado que esta labor es "laboriosa y compleja" y ha explicado que las cifras numéricas que tenían los consulados "a efectos puramente estadísticos" no tenían atribuidas un nombre.

"Es lo que estamos confeccionando ya desde hace muchas semanas. Se está terminando el proceso para poder cumplir con lo que nos solicita el Supremo y prestar toda colaboración dentro de plazo", ha dicho Albares, que ha indicado que desde los consulados se están analizando "todas las concesiones de nacionalidad de la llamada 'ley de nietos' desde el primer día".

El alto tribunal ha requerido a Exteriores y al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que remitan a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal, a la Junta Electoral Central y a la Oficina del Censo Electoral la relación "nominal" de las personas afectadas.

Desde el departamento que dirige José Manuel Albares han afirmado que, desde que se recibieron los autos del Supremo, "se suspendieron todos los permisos y vacaciones de los consulados", y se les ordenó a las oficinas que "destinaran todo el personal que fuera necesario para cumplir los autos".

El Supremo señala que la multa ascendería a los 1.000 euros a los ministros que "incumplan este requerimiento" y comunica la posibilidad de "reiterar estas multas hasta la completa ejecución del fallo judicial, sin perjuicio de otras responsabilidades patrimoniales a que hubiere lugar".