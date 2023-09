Albares enmarca la propuesta de priorizar el catalán para agilizar la oficialidad de las tres lenguas en la UE

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperación en funciones, José Manuel Albares, ha enmarcado la propuesta de priorizar la oficialidad del catalán sobre euskera y gallego para agilizar la tramitación de la oficialidad de las tres lenguas en la Unión Europea.

Así lo ha explicado el ministro en funciones en una entrevista este jueves en RNE, recogida por Europa Press, tras ser preguntado sobre las críticas del PNV y EH Bildu en relación a este asunto, respondiendo que ya ha mantenido una conversación con el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, explicándole las declaraciones que dio a medios el pasado martes al término del debate en Bruselas y que "lo ha entendido".

"Hubo unos primeros teletipos que daba la impresión de que el Gobierno avanzaba exclusivamente con el catalán y dejaban de lado el euskera y el gallego". "En absoluto", ha esgrimido el ministro en funciones, que ha insistido en que sobre este asunto "no hay ninguna discusión en ningún matiz", pese a que Albares justificó ante los medios que los catalanes "lo han solicitado con más insistencia".

Dicho esto, ha matizado que el Ejecutivo busca la reforma del reglamento para las tres lenguas y que lo que planteó fue cómo implementarlo, citando el caso del gaélico irlandés que tardó muchos años en aplicarse desde su aprobación en comparación con otros idiomas que eran más hablados y, por tanto, más fácil para encontrar traductores.

Asimismo, el titular de Exteriores en funciones ha explicado que en la reunión del martes en Bruselas que algunos ministros expresaron "dudas materiales" en relación al número de cabinas que puede haber para traductores o el tiempo que puede tardar en hacerse una traducción.

"Hicimos una propuesta porque algunos hablaron de la necesidad de gradualización, de una entrada en vigor poco a poco. Ir idioma por idioma, siempre y cuando eso lo que haga sea garantizar que los tres idiomas forman parte del régimen multilingüístico al mismo tiempo", ha subrayado.

En este sentido, ha justificado que el catalán es hablado por más de 10 millones de personas y que si esto permite que la decisión se tome antes para los tres idiomas, "bienvenido" y si no, "no tendrá ningún valor añadido", ha apostillado, defendiendo al mismo tiempo que las conclusiones oficiales y públicas del Consejo no admiten ninguna duda ni ninguna interpretación y que el euskera y el gallego van "en pie de igualdad" y en una "misma aprobación".

Preguntado en relación al coste y los plazos para tramitar la oficialidad de las lenguas, Albares ha reiterado que el coste es "muy asumible" y que trabajan para que entre en vigor "lo antes posible".

CRÍTICAS A FEIJÓO

En cuanto a las declaraciones del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que ha criticado el uso de estas lenguas en el Congreso calificándolo de "karaoke", Albares ha afeado que utilice un término "tan despectivo" para referirse a la "riqueza y diversidad de España".

"Me parece un auténtico despropósito. Las lenguas sirven para dialogar, para entenderse, para acercar posturas", ha lanzado, recriminándole una "falta de respeto".

"NADIE ME PREGUNTA POR AMNISTÍA"

En otro orden de cosas, Albares ha asegurado que "nadie" de sus socios europeos le pregunta ni por el tema de la amnistía "ni por cualquier otra cábala que se pueda hacer o especulación" ni tampoco por Cataluña, ha lanzado.

Eso sí, ha expresado que le han preguntado por la formación de Gobierno, tanto en Bruselas como en Naciones Unidas, y que todos los que se acercan "lo que desean es que el presidente Pedro Sánchez siga al frente del Gobierno de España cuatro año más porque es un socio internacional fiable", ha remarcado.

"No me preguntan ni siquiera por Cataluña (...) porque todo el mundo comprende hoy, en Cataluña, la situación de convivencia se encuentra mucho mejor que cuando el presidente Sánchez llegó al Gobierno por primera vez", ha apostillado.