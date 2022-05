Albares no comprende las críticas de Belarra por el comunicado por la "muerte" de la periodista de Al Yazira

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha dicho que no comprende las críticas realizadas por el Ministerio que encabeza Ione Belarra al comunicado emitido desde su departamento para condenar la "muerte" de la periodista de Al Yazira ocurrida la víspera en Yenín (Cisjordania).

"Algo he leído pero no comprendo", ha comentado al ser preguntado por el escrito en el que el Ministerio de Derechos Sociales ha recriminado a Exteriores su comunicado, a su juicio poco enérgico, ante el asesinato de la periodista Shirín Abú Aklé y que no apunte directamente al Ejército israelí como "más que probable" autor de este "crimen".

En este sentido, en rueda de prensa con su homologo irlandés, Simon Coveney, el ministro de Exteriores ha defendido que el comunicado es "muy claro". "Condenamos firmemente esta muerte, exigimos una investigación al respecto y defendemos el derecho fundamental de la libertad de prensa".

España, ha subrayado Albares, formará parte de "cualquier iniciativa" encaminada a proteger este derecho "fundamental e inalienable" y la vida de los periodistas. "Estaba muy claro en el comunicado pero por si hace falta lo vuelvo a dejar claro", ha apostillado.

"Todos los países tienen la obligación de proteger a los periodistas", ha apuntado, por su parte, el ministro irlandés, que ha compartido con España la "preocupación" sobre el incidente y se ha mostrado además "muy conmocionado" por las cargas de las fuerzas israelíes durante el funeral celebrado este viernes. Coveney ha llamado a investigar el caso "en profundidad" para averiguar "quién es responsable".

Asimismo, ha defendido la necesidad de "planteamientos nuevos" de cara a lograr la paz en Oriente Próximo con vistas a "evitr un nuevo ciclo de violencia" que hoy por hoy parece inevitable. Aunque la atención europea está ahora en Ucrania, también hay otros países que requieren de "sus ideas y su idealismo", ha agregado.