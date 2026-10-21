Albares pide dejar "tranquila" a España en periodo electoral ante palabras de Trump y la visita de Milei

Archivo - El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha reclamado que se deje "tranquila" a España ahora que está en periodo electoral ante las injerencias externas que se puedan producir y afeando que desde la oposición se proceda a "jalear" a quienes tratan de inmiscuirse en los comicios del 29 de noviembre.

Albares se ha pronunciado de este modo en declaraciones en 'La 1', recogidas por Europa Press, coincidiendo con la visita a España del presidente de Argentina, Javier Milei, quien tiene previstos contactos con dirigentes de PP y Vox pero ningún encuentro oficial y después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, volviera a poner el foco la víspera sobre la gestión que hizo el Gobierno de la crisis en Ceuta.

"Es evidente que hay fuerzas externas que intentan dividirnos a los españoles y a los europeos", ha dicho el ministro, subrayando que en los últimos años se han constatado "interferencias e injerencias en todos los procesos electorales". Sin embargo, ha recalcado, "no son personas externas a la Unión Europea y a España quienes van a velar y quienes van a dar consejos para el bienestar de los europeos y de los españoles".

En este sentido, ha solicitado que "en este periodo electoral de España se deje tranquila a España y a los españoles". "La vamos a tomar soberanamente, única y exclusivamente los españoles", ha subrayado, aprovechando para defender que "aquellas fuerzas políticas que se prestan a permitir las injerencias externas y a jalearles deben ser sancionadas en las urnas por los españoles, porque ese no es el juego democrático".

VISITA DE MILEI

En cuanto a la visita de Milei, ha explicado que tiene carácter privado y que, aunque probablemente es el presidente iberoamericano que más veces ha visitado España en ejercicio, en ninguna de las ocasiones ha mantenido encuentros ni con el Rey Felipe VI ni con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y tampoco está confirmada aún su presencia en la Cumbre Iberoamericana de Madrid del 4 y 5 de noviembre.

En estas visitas, Albares ha recordado que el mandatario argentino se ha reunido con dirigentes del PP, mencionando la condecoración que le impuso la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aunque sin citarla expresamente a ella, y también con los de Vox, en algunos de cuyos actos ha participado en los últimos años, porque con ellos comparte "agenda ideológica".

Para el ministro, "eso es lo verdaderamente preocupante" de cara a las "elecciones más cruciales de la historia de España, porque por primera vez desde el final de la dictadura franquista la extrema derecha puede volver en coalición al gobierno de España".

En este sentido, ha considerado "muy importante" no tanto las políticas que está aplicando Milei y su motosierra en Argentina, sino que quienes se reúnen con él en España "comparten un ideario con respecto al recorte del Estado del bienestar, al recorte de las pensiones y que consideran que la justicia social es algo que hay que echar literalmente al cubo de la basura".

Albares ha alertado de que están en juego derechos que ha costado décadas conseguir y que la ideología que propugna Milei y desde el PP se condecora busca "romper lo más preciado que tenemos los españoles que es la convivencia, poner a unos españoles contra otros y dividirnos".

Con todo, ha querido dejar claro que hay una "relación fraternal" con el pueblo argentino, que va "mucho más allá de gobiernos coyunturales", y que la relación es "fluida y con normalidad" a través de las embajadas.

CRÍTICAS DE TRUMP POR CEUTA

Por lo que se refiere a las críticas vertidas por Trump respecto a Ceuta, tras denunciar que el Gobierno no hizo "nada" después de la avalancha de miles de migrantes a finales de julio en Ceuta, Albares las ha enmarcado "en un contexto electoral en Estados Unidos", donde el próximo 3 de noviembre se celebran las elecciones de medio mandato y ha asegurado que "no se compadecen en absoluto con la realidad", desgranando las medidas adoptadas.

Así las cosas, preguntado expresamente por quién son esas fuerzas externas que querrían interferir en las elecciones en España, Albares no ha querido dar nombres porque, ha dicho, como ministro de Exteriores está "limitado" en lo que puede decir.

"Pero es muy evidente, lo hemos visto en Rumanía, lo hemos visto en Alemania, lo estamos viendo en todas las elecciones que se están produciendo en Europa en los últimos años", ha señalado. En este sentido, ha admitido que "España no va a ser la excepción".

"Hay distintos actores, actores estatales y actores no estatales", pero lo importante es que "las fuerzas políticas españolas no den pábulo a esos actores", ha remarcado.