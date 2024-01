Albares reconoce que la inhabilitación de Machado en Venezuela "no va en la línea" de lo que al Gobierno le gustaría ver

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha reconocido este lunes que la decisión de mantener la inhabilitación de la líder opositora María Corina Machado no va en línea con lo que al Gobierno le gustaría ver en Venezuela pero pese a todo se reafirmado en su propuesta de que la UE revise las sanciones contra el país iberoamericano.

El viernes, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ratificó la inhabilitación por 15 años de María Corina Machado, candidata de unidad de la oposición a las elecciones que deberían celebrarse antes de final de año en el país y también confirmó que el también opositor y dos veces candidato presidencial Henrique Capriles no podrá ocupar cargos públicos hasta 2032.

Esta decisión "no ensancha el pluralismo, no es algo que vaya en la línea de lo que a nosotros nos gustaría ver", ha admitido el ministro durante su comparecencia ante la Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados, tras ser conminado a pronunciarse sobre la cuestión por el portavoz del PP, Carlos Floriano.

Así las cosas, ha dicho que se reafirma en la propuesta que hizo el pasado noviembre de revisar las sanciones de la UE contra Venezuela, dado que "las sanciones no son un fin en sí mismo, son un medio" y que entonces se habían producido los Acuerdos de Barbados entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición.

"Lo que nosotros planteamos con mucha lógica y coherencia, y me vuelvo a ratificar en ello, es que la Unión Europea no puede hacer abstracción de algo que no es un fin, sino un medio y que hay que revisarlo", por lo que entonces se acordó que las revisiones sean semestrales y no anuales como hasta ahora.

Por su parte, Floriano ha aprovechado para trasladar el apoyo del PP a María Corina Machado, "quien representa a toda la oposición de Venezuela y es su candidata a todos los efectos".

RELACIÓN CON ARGENTINA

Por lo que se refiere al impacto que las medidas económicas del nuevo Gobierno de Javier Milei puedan tener en particular para los pescadores gallegos, uno de los puntos del orden del día del debate, Albares ha asegurado que está "siguiendo personalmente" todas estas medidas.

"La pesca es un sector clave para España del que dependen muchas familias y este gobierno, no les quepa la menor duda, va a proteger sus intereses si estuvieran amenazados", ha asegurado, precisando que hay contactos con las autoridades argentinas para garantizar que "los intereses de nuestros pescadores no se vean perjudicados".

Asimismo, Albares ha asegurado que el Gobierno quiere "tener las mejores relaciones con Argentina", a cuyo nuevo presidente no se felicitó expresamente por su victoria y de hecho ya tuvo un primer contacto con su homóloga argentina en los márgenes del Foro de Davos y han quedado en verse "lo antes posible".

"Argentina, como todos los países de América Latina, son países hermanos, y más allá de cualquier gobierno, lo que quedan son los pueblos", ha reivindicado.

El diputado del BNG Néstor Rego se ha alegrado de las palabras del ministro, aunque le ha reclamado más concreción. "Creemos que Argentina tiene derecho a defender la soberanía sobre sus aguas pero también debe respetar los acuerdos ya establecidos", ha aseverado, advirtiendo del efecto que de prosperar las medidas propuestas tendrían para la flota pesquera gallega.