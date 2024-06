Albares replica a Sumar que retirar a la embajadora en Israel sería "efectista" pero no ayudaría a la paz

Niega electoralismo en la decisión de sumarse a la demanda de Sudáfrica ante la CIJ y no anticipa una respuesta de Israel



MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha replicado a los socios de Gobierno de Sumar que lo "efectista" sería retirar a la embajadora en Israel, como han reclamado, pero esto no ayudaría en nada a la paz en Oriente Próximo, que es el último término lo que todos desean.

En una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, Albares ha reivindicado la decisión del Gobierno de sumarse a la demanda de Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por presunto genocidio para apoyar su labor y también ayudar a que se cumplan las medidas cautelares dictadas hasta la fecha que "desgraciadamente" no está cumpliendo el Gobierno israelí.

"No me planteo la retirada ni la ruptura de relaciones diplomáticas", ha asegurado el jefe de la diplomacia, después de que desde Sumar se haya reclamado repetidamente la llamada a consultas de la embajadora en Tel Aviv, Ana Salomon.

"Yo puedo entender que haya momentos de indignación en los que uno solicita medidas, pero sinceramente no creo que esa medida ayude a traer la paz ni que las sentencias del Tribunal Internacional de Justicia, que ya ha pronunciado, sean aplicadas", ha esgrimido Albares.

En estos momentos, ha abundado, "yo entiendo que la medida fácil, la medida efectista hubiera sido, tal vez, retirar a la embajadora (pero) no veo en qué hubiera ayudado eso a la paz".

Por contra, ha añadido, la decisión adoptada es "mucho más elaborada, mucho más compleja, con muchas más dificultades" y aunque no todos la comprendan "desde luego, es la que, al final, traerá la paz definitiva" y permitirá que se cumplan las medidas cautelares dictadas por la CIJ, que recientemente ordenó a Israel parar la ofensiva sobre Rafá.

VE "MEJOR" NO HABLAR DE GENOCIDIO

Así las cosas, ha asegurado que no le incomoda que otros ministros hablen de "genocidio" en cuanto a la actuación israelí en Gaza si bien ha dicho que considera que "es mejor no hacerlo". "Por eso yo no lo empleo", ha acotado, incidiendo en todo caso que los ministros han expresado sus "opiniones personales".

Con todo, ha defendido que lo que se debe hacer es contribuir a crear una "atmósfera de serenidad" que permita a la CIJ llevar a cabo su labor y ha asegurado que "todo el Gobierno está unido y cohesionado por la paz y por la defensa del Derecho Internacional". En su caso, como ministro de Exteriores, tiene "un plus superior de deber de serenidad porque al final las decisiones y las acciones salen siempre" de su departamento.

NIEGA ELECTORALISMO

Por otra parte, Albares ha negado que haya electoralismo en el anuncio de este jueves, a menos de cuatro días de las elecciones europeas. "Me parece absurdo y una auténtica frivolidad", ha respondido después de que el PP haya hablado de "cortina de humo" para tapar las "miserias" del Gobierno.

"Desgraciadamente, la guerra en Gaza, el Derecho Internacional Humanitario, el Tribunal Internacional de Justicia, las Naciones Unidas no entienden de elecciones, como tampoco entienden de elecciones los ya 36.000 civiles palestinos muertos y los 1.200 israelíes que fueron asesinados el 7 de octubre y no podemos esperar ni un minuto más", ha reivindicado.

En este sentido, ha explicado que ayer por la tarde el equipo de juristas y diplomáticos de su Ministerio al que encargó estudiar el caso le informó de que se había completado el análisis y que "se reunían todos los requisitos" para poder anunciar que España se iba a sumar a la demanda sudafricana, convirtiéndose así en el primer país europeo en dar este paso. Hasta ahora solo lo han hecho Nicaragua, Colombia, Libia y México.

En otro orden de cosas, el ministro ha descartado que pueda haber una reacción por parte de Israel puesto que lo que está haciendo España es "actuar según el Estatuto del Tribunal Internacional de Justicia y la Carta de las Naciones Unidas". "No hay nada extraordinario ni extravagante", ha sostenido.

Asimismo, ha reiterado una vez más que el Gobierno no tiene "nada contra el pueblo de Israel". "Queremos tener las mejores relaciones posibles con el pueblo de Israel, que es un pueblo amigo de España y creemos firmemente en la existencia del Estado de Israel", ha remarcado, acotando que por eso se ha reconocido al Estado palestino, "para que pueden existir dos estados en paz y seguridad".