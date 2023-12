Albares se reunirá el jueves con Burita en Rabat a invitación de Marruecos

La prevista apertura de las aduanas de Ceuta y Melilla, uno de los puntos clave de la hoja de ruta, sigue pendiente



MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se reunirá el próximo jueves en Rabat con su homólogo marroquí, Naser Burita, con la vista puesta en avanzar en el fortalecimiento de las relaciones, según han confirmado este domingo fuentes diplomáticas.

El viaje del ministro, su primera visita oficial en esta legislatura, se produce a invitación de Marruecos y se prolongará por espacio de 24 horas, lo que pone de relieve la importancia de la misma, han incidido las fuentes.

De esta forma, será Albares quien cumpla con el tradicional gesto de que los presidentes del Gobierno realizan su primer desplazamiento a Marruecos. En su caso, Pedro Sánchez no lo hizo ni en la anterior legislatura ni en esta, en la que su primer desplazamiento al extranjero ha sido para visitar Israel, Palestina y Egipto en pleno conflicto en Oriente Próximo.

Aunque las fuentes no han ofrecido más detalles sobre los asuntos a tratar entre los dos ministros, durante la conversación telefónica mantenida el pasado 28 de noviembre Sánchez y el primer ministro marroquí, Aziz Ajanuch, expresaron su voluntad de "impulsar la agenda bilateral ya acordada y explorar las nuevas oportunidades que ofrece esta relación renovada".

Cabe esperar por tanto que los dos ministros repasen los avances en la implementación de la hoja de ruta pactada en abril de 2022 en el encuentro de Sánchez con Mohamed VI tras el respaldo al plan de autonomía marroquí para el Sáhara y refrendada en la Reunión de Alto Nivel (RAN) de principios de febrero.

APERTURA DE LAS ADUANAS

Aquí, el punto más destacado, por el significado que tiene, es la reapertura de la aduana de Melilla, cerrada unilateralmente por Marruecos en 2018, y la creación de una nueva en Ceuta. El Gobierno considera que con ello Rabat está reconociendo la españolidad de ambos enclaves, un tema recurrente de fricciones.

Hasta la fecha solo ha habido tres expediciones de prueba, la primera en vísperas de la RAN a finales de enero, la segunda el 24 de febrero, y la última el 26 de mayo, en vísperas de las elecciones autonómicas y municipales. El adelanto electoral habría provocado la paralización de la aplicación del calendario pactado y que ambos gobiernos no han querido dar a conocer, por lo que es de esperar que el encuentro entre Albares y Burita pueda servir para relanzarlo.

Tampoco hay constancia de avances en otro capítulo que interesa sobre todo a Canarias: la delimitación de las aguas territoriales de la fachada atlántica. Ambos gobiernos pactaron la reactivación del grupo de trabajo ya existente y que llevaba quince años sin reunirse. Desde entonces, ha habido al menos dos reuniones, pero no han trascendido resultados concretos.

El encuentro también podría servir para preparar la visita pendiente de Sánchez a Rabat a la que Mohamed VI le invitó en la conversación telefónica que mantuvieron antes de la RAN para justificar que no le recibiera durante su paso por la capital marroquí. Entonces, el monarca alauí, que no se encontraba en el país en aquel momento, le invitó a "realizar próximamente una visita oficial" que aún no se ha materializado.

Asimismo, cabe esperar que en la agenda de los dos ministros, aunque no sea un tema específico de su cartera, también figure la inmigración. El Gobierno insiste en que Marruecos está cumpliendo con su parte en la ecuación pero las llegadas de inmigrantes irregulares este año han alcanzado niveles récord solo superados por los datos de 2018.

Así, según el Ministerio del Interior, se han contabilizado más de 50.000 llegadas, de las que más de 35.000 han sido vía Canarias, un dato superior al registrado en la llamada crisis de los cayucos en 2006. Dado que Interior no especifica el país del que parten las embarcaciones no se puede determinar si el aumento de las travesías se debe únicamente a la mayor inestabilidad en Senegal, otro de los países de partida, o si estas proceden de otros puntos como Mauritania.

ENCUENTRO CON EMPRESARIOS

La agenda de Albares en Rabat también incluye un encuentro con empresarios con la vista puesta en reforzar las relaciones en el plano económico y comercial. Precisamente, uno de los principales beneficios que el acercamiento con Marruecos ha traído consigo ha sido un notable incremento del comercio entre los dos países.

Además, el ministro también quiere fortalecer los lazos en el plano cultural con un encuentro con hispanistas así como una visita a un colegio español, y de cooperación, para lo que se reunirá con cooperantes españoles presentes en el país y que contribuyeron en la respuesta ante el reciente terremoto en Marrakech.