Albares saca al PP la solución de dos Estados de su programa y Pons responde que el del PSOE no hablaba de amnistía

El diputado del PP reclama al ministro que cuando "negocie la vuelta de la embajadora de Israel" venga con las respuestas sobre Pegasus



MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha echado en cara al PP su "cinismo" a la hora de criticar al Gobierno en relación con la cuestión de Oriente Próximo, recordándole que en su programa electoral figura la solución de dos Estados, a lo que el portavoz de los 'populares', Esteban González Pons, le ha replicado recordándole que el del PSOE no incluía la amnistía.

En el turno de réplica en el debate que se celebra en el Congreso, Albares ha lamentado que el PP parece estar "empeñado en erosionar la imagen de España en el extranjero" con sus críticas hacia el Gobierno por su postura, esgrimiendo que "lo único que están haciendo es dejar erosionada" su propia imagen.

En este sentido, el ministro ha aprovechado para leer a Pons toda una serie de declaraciones de líderes internacionales como el presidente estadounidense, Joe Biden, o los primeros ministros de Irlanda y Grecia, ambos de la misma "familia política" del PP muy en línea con las realizadas tanto por él mismo como por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Asimismo, le ha recordado que su propio programa electoral de cara al 23J menciona la solución de los dos Estados, que también propugna el Gobierno. "Están realizando un ejercicio de absoluto cinismo con el único objetivo de desgastar la imagen de España", ha denunciado, apelando a los 'populares' a que "vuelvan a la centralidad y se sumen a la política de Estado" en materia de política exterior.

En el programa con el que el PP se presentó a las elecciones, se asegura que España "debe imprimir un impuso a su compromiso con Oriente Medio". "Debemos trabajar para la resolución de conflictos, especialmente el israelo-palestino, por medio de la solución de dos Estados", reza textualmente en el documento.

El ministro ha indicado que el PP, por el mero hecho de oponerse al Gobierno, están adoptando una posición carente de "humanidad". "Que su frustración por no gobernar no les impida ver la realidad", ha sostenido Albares, que ha reivindicado que España actúa "con voz propia" y no está sometida a los "seguidismos" del pasado. Además, ha reclamado a los de Alberto Ñúñez Feijóo que "no sigan el discurso de odio que propaga Vox".

PP: "NO TENEMOS LA CARADURA" DE HACER LO CONTRARIO DEL PROGRAMA

En su réplica, el vicesecretario de Institucional del PP ha recalcado al ministro que hace "mal" al introducir "el tema de los programas electorales" porque es diputado del PSOE "con uno en el que no aparecía la palabra amnistía".

"Yo no sé si tenemos o no tenemos piel, pero lo que le aseguro es que no tenemos la caradura de ir con un programa a las elecciones y hacer lo contrario si somos Gobierno", ha afirmado, para quejarse de que en España la política exterior haya dejado de "ser de Estado desde que está al servicio de la supervivencia política" de Albares y de Pedro Sánchez.

Además, ha dicho al ministro que desconoce si el Gobierno español dice lo mismo que el primer ministro de Canadá, el presidente de Estados Unidos o el presidente de Francia, pero ha recalcado que a ellos un grupo terrorista "no les ha felicitado" ni Israel "les ha retirado a la embajadora".

"UN PATIZANO" QUE PUEDE COSTAR A SÁNCHEZ PRESIDIR EL CONSEJO

Tras asegurar que Pedro Sánchez usa la política exterior para "sobrevivir en la nacional", como pasó al "romper el consenso histórico sobre Marruecos", ha recalcado que este "patinazo" con Israel puede costar al jefe del Ejecutivo "sus opciones para presidir el Consejo Europeo, que él cree que las tiene". "Sepa que en Bruselas están suspirando porque usted y la Presidencia española acaben con este trabajo lo antes posible", ha apostillado.

Además, ha recordado que el Gobierno denunció ante los tribunales que el teléfono móvil del presidente "fue infectado con Pegasus en cinco ocasiones, justo antes de tomar su decisión sobre el Sáhara", robándole "casi tres gigas de información".

Tras asegurar que Israel es un país "donde se fabrica, comercializa y controla Pegasus", ha señalado que el juez dijo que solo restaba "la vía diplomática para que Israel coopere". Dicho esto, ha señalado que a "todos" les interesa que se "clarifique cuánto antes quién robó" a Pedro Sánchez, qué le robaron y "si el presidente es libre en política internacional después de haber sufrido ese robo".

Por eso, ha reclamado a Albares a que "cuando negocie la vuelta de la embajadora de Israel, exija que venga con las respuestas que el juez español está exigiendo para aclarar este caso". "Si ustedes tenían el interés de denunciarlo en el juzgado, tendrán ahora el interés de que esto se clarifique", ha manifestado.

González Pons ha insistido en que el PP quiere saber si el presidente del Gobierno "es libre en política internacional" y no desea que la política exterior "esté sometida a chantajes y a hipotecas". "Como usted decía, España es un país soberano y me gustaría que Israel nos ayudara a clarificarlo", ha espetado a Albares, para concluir que se alegra de que lea sus libros porque en uno de ellos puede que "encuentre algún personaje que le resulte familiar".

ALBARES AL PP: "SI NO SABEN RESOLVER, POR LO MENOS DEJÉNNOS HACER"

Ante la referencia a la ley de amnistía, Albares se ha defendido pidiendo al PP que "dé crédito al Gobierno, que está intentando gestionar" una situación que generaron los 'populares' y que no supieron gestionar. "Si no saben resolver por lo menos dejénnos hacer", ha reivindicado, asegurando que en realidad lo que no soporta el PP no es la amnistía "sino que España siga teniendo un Gobierno socialista".

El ministro también ha sostenido que al PP de que les "da igual" el conflicto en Oriente Próximo, después de que Pons no hubiera mencionado el asunto en su réplica. "Solo lo aprovechan para lo de siempre, para atacar el Gobierno, porque no es el de ustedes por eso están fuera del consenso internacional y del de su familia política".

Asimismo, el ministro ha afeado al portavoz de lo populares que "dé pábulo a un comunicado de un grupo terrorista" como Hamás, que se felicitó de la postura del Gobierno, y "lo instrumentalice" para atacar al Ejecutivo. "Feijóo sabrá por qué le permite a usted esas cosas", ha añadido.

El ministro también ha echado en cara al PP que están situando "fuera de los principios más básicos de moralidad y humanidad" y ha subrayado que "no es la primera vez" que lo hacen, recordando que el Gobierno de José María Aznar "llevó a España a una guerra ilegal (en Irak) cuyas consecuencias aún se viven hoy". Ya entonces, ha resaltado, para el PP "las muertes de civiles eran simplemente daños colaterales".

Aprovechando la presencia de Feijóo en el tramo final del debate, Albares ha preguntado expresamente qué puntos de la postura del Gobierno no comparte, incidiendo en que la protección de la población civil en conflictos, de la paz, el Derecho Internacional y los Derechos Humanos "no son ni de izquierdas ni de derechas" sino "una cuestión de humanidad". "Es muy triste ver cómo con tal de atacar al Gobierno y al PSOE han perdido esa base común de humanidad", ha lamentado.