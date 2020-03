El alcalde de Alicante pide sensatez porque el fútbol será a puerta cerrada pero con las aficiones alrede

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha pedido medidas "sensatas" para hacer frente a la epidemia del coronavirus y se ha preguntado qué sentido tiene obligar a que los partidos de fútbol se celebren a puerta cerrada si las dos aficiones se reúnen alrededor del campo y en los bares. "Pido medidas sensatas que atiendan a los problemas sanitarios".

En un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum en Madrid, Barcala ha hecho referencia a decisiones como la de que celebrar a puerta cerrada el partido entre el Valencia y el Atalanta este martes en Mestalla se celebre sin público e incluso sin medios de comunicación.

Barcala ha reclamado a las administraciones estar "alertas" pero evitar la alarma "porque no es buena". "Me preocupa quienes no están en la alerta y sí en la alarma. Se está generando una psicosis que no es que no responda a realidad, sino que es absolutamente incompatible con las medidas que se deben tomar", ha agregado.