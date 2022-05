Almeida asegura que "el debate" no es el regreso del Rey emérito y sí "el presidente del Gobierno y sus socios"

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este miércoles que "el debate" no debería centrarse en el posible regreso del Rey emérito a España, y sí en "el presidente del Gobierno y sus socios".

"Centremos el debate, el debate no es el re Juan Carlos, el debate es el presidente del Gobierno y sus socios para dirigir a España. Aquí el debate no está en si el rey Juan Carlos tiene o no que venir, el debate debería estar en si de verdad pueden formar parte de la dirección política del Estado aquellos que quieren acabar con el Estado", ha trasladado desde Chamberí ante los medios de comunicación.

Almeida cree que a "Pablo Iglesias, Irene Montero, Pablo Echenique, Joan Balvodí y los independentistas catalanes no les mueve lo más mínimo la ejemplaridad", algo que "les es absolutamente indiferente, entre otras cosas porque quien ha hecho un patrimonio de seis millones de euros en política en los escasos años que ha estado, o quien ha dado un golpe de Estado en Cataluña, o quien fue condenado por defraudar a la Seguridad Social por tener a su asistente sin papeles, no son nadie para dar lecciones de ejemplaridad, absolutamente nadie".

Por ello, entiende que "ellos no buscan la ejemplaridad, lo que buscan es acabar con nuestro modelo constitucional de convivencia que se asienta sobre una piedra angular que es la monarquía".

Así, ha llamado a "dejarse de hipocresías, caretas fuera", ya que "a ellos les da igual la ejemplaridad, pero si ha acumulado un patrimonio de seis millones de euros el señor Iglesias en los cinco o seis años que ha estado en política, ¿pero a quién va a dar lecciones?".