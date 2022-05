El PP denuncia la "frivolidad" de la política exterior del Gobierno y le afea el impacto en la credibilidad de España

Albares se defiende reprochando la falta de propuestas 'populares' y su división sobre si España es un Estado plurinacional

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El PP ha reprochado este miércoles al Gobierno su política exterior "frívola e improvisada" y ha denunciado que su falta de seriedad, entre otras cosas tras "echar a los pies de los caballos" a la directora del CNI, está teniendo un impacto en la credibilidad y la imagen de España en el mundo en vísperas de la cumbre de la OTAN.

Este Gobierno, ha denunciado la diputada del PP Valentina Martínez durante una interpelación en el Pleno del Congreso de los Diputados, tiene "la política exterior más frívola e improvisada de toda la democracia" algo que "no es aceptable" en un momento como el actual a nivel internacional en el que la política exterior "es fundamental".

En el nuevo contexto tras la invasión rusa de Ucrania, "es necesaria una política exterior firme y fiable, asentada en un consenso como el que históricamente habíamos construido y que este Gobierno ha roto", ha lamentado, criticando particularmente al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, de quien ha dicho que "dejará huella" pero por su "política exterior única e inigualable".

Martínez ha subrayado que la política exterior actual "no es de Estado", ya que no se cuenta con el principal partido de la oposición, "ni de Gobierno", ya que no cuentan con los socios de coalición. "Hacen una política unilateral", ha denunciado, afeando la falta de respuesta a las propuestas formuladas por el nuevo presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en esta materia, principalmente en lo relativo con la OTAN.

CASO PEGASUS

En opinión de la diputada popular, la credibilidad de España se está viendo afectada. "Es imposible que se tomen en serio nuestros compromisos porque lo tratan todo con frivolidad", ha reprochado, citando en particular el caso de espionaje con Pegasus al móvil del presidente del Gobierno y otros ministros.

"El Gobierno no es serio ni responsable" puesto que con esta crisis no ha dudado en "poner al pie de los caballos a la directora del CNI", recientemente cesada, para "contentar a sus socios independentistas". "¿Quién va a pensar que somos un socio fiable?", ha preguntado a Albares, tras subrayar que todo esto se produce a unas semanas de la cumbre de la OTAN en Madrid. Esto tiene costes "pero a ustedes les da igual", ha agregado.

Al hilo de ello, ha preguntado al ministro de Exteriores si el "giro de 180 grados" respecto a la posición del Gobierno sobre el Sáhara Occidental ha venido motivado por "la información sustraída" del móvil del Sánchez. "Puede que sea casualidad", ha reconocido, si bien ha incidido en que las fechas coinciden con el punto álgido de la crisis con Marruecos y las personas afectadas tuvieron un papel fundamental en la misma.

"Esto son hechos y no conjeturas, aclárelo", ha pedido al ministro de Exteriores, que ha venido repitiendo que no se pueden hacer "hipótesis y conjeturas" sobre si Marruecos estaría detrás del espionaje a Sánchez y los titulares de Interior y Defensa. Albares ha evitado responder a esta cuestión en su turno de réplica.

Para la diputada del PP, el apoyo del Gobierno al plan de autonomía marroquí para el Sáhara, expresado por Sánchez en su carta a Mohamed VI, parece más un "apresurado rescate que una meditada toma de posición" sobre esta cuestión.

ALBARES ARREMETE CONTRA EL PP

Por su parte, el ministro ha reivindicado que los tiempos actuales requieren de unidad. "El único sitio donde no encuentro deseo de unidad y sí de división es cuando oigo a hablar a usted y su grupo, están fuera del momento europeo y mundial", ha reprochado a Martínez.

En lo que se refiere a las diferencias en las filas de la coalición de Gobierno, a las que la diputada del PP se ha referido, Albares ha insistido en que es "normal" que hay distintos matices y ha recordado que en el Gobierno de Mariano Rajoy había incluso "facciones" como "los sorayos y el G8".

Para Albares, "es más grave" que haya división en un partido como el PP. "Ayer ustedes tenían profundas divisiones porque el número tres de su partido piensa que España es un Estado plurinacional y otros piensan que no". "Eso sí que me parece grave porque es el modelo de Estado", ha subrayado.

"España se merece una oposición que no tiene en estos momentos", ha defendido. Una oposición "que esté a la altura de las circunstancias, que piense en el interés de los ciudadanos" y que "no esté en las anéctotas" sino que "realice alguna propuesta también en política exterior". "En su intervención no ha hecho ninguna", ha replicado a Martínez.

La diputada del PP ha acusado a Albares de no escucharla cuando habla puesto que en su intervención inicial ha expuesto el apoyo que el PP ha dado al Gobierno, principalmente en lo relativo a la crisis de Ucrania, y le ha echado en cara no haber hablado con ella por teléfono de los temas importantes como Marruecos o la cumbre de la OTAN.

EL PP PIDE APOYAR LA CANDIDATURA DE UCRANIA A LA UE

Así las cosas, ha planteado expresamente al ministro que se comprometa a decir que España apoyará la candidatura de Ucrania a entrar en la UE en el Consejo Europeo del mes de junio, "lo mínimo que se puede hacer" para apoyar a los ucranianos en su defensa de su país. "Ahí tiene una propuesta y ahora conteste claramente", ha conminado a Albares, que sin embargo no se ha pronunciado sobre esta cuestión en su turno de dúplica.

Albares ha reivindicado que "la solidez de un gobierno es medida no por su opinión sino por sus decisiones" y el actual la demuestra "martes a martes" con las leyes, decretos y medidas que se aprueban en el Consejo de Ministros.

El jefe de la diplomacia ha vuelto a mencionar la división en el Gobierno de Rajoy y el debate en el PP a costa de si España es un Estado plurinacional y ha asegurado que en ningún país europeo hay "una oposición tan desleal" como en España.