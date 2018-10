Almunia lamenta que el "miedo" esté frenando la "necesaria" reforma de la Constitución

Publicado 03/10/2018 13:34:10 CET

Aboga por clarificar el reparto de competencias y por implicar directamente a los gobiernos autonómicos en el Senado

El exvicepresidente de la Comisión Europea Joaquín Almunia ha lamentado este miércoles el "miedo" de los distintos partidos para abordar una reforma de la Constitución que, a su juicio, es "necesaria". "De tanto manosear el consenso, nos da miedo abordar una discusión en la que no partimos estando de acuerdo todos", ha dicho.

Así lo ha puesto de manifiesto Almunia, durante su intervención en la comisión creada en el Congreso para evaluar el Estado de las Autonomías, al ser preguntado por los grupos por qué hasta el momento sólo se ha reformado la Constitución en dos ocasiones muy puntuales.

El exdirigente socialista ha señalado que si ese "miedo" hubiese sido el principio en 1977, hoy España no tendría una Constitución. En este punto, ha puesto en valor que los líderes de entonces fueran capaces de llegar a acuerdos con un grado de consenso "razonable" pese a la "profundidad" de sus discrepancias. "Para llegar a acuerdos, hay que renunciar a ganar por goleada", ha advertido.

"NO ES FÁCIL"

Ahora bien, ha recalcado que el hecho de que se alumbrara la vigente Carta Magna con un elevado consenso no supone, según Almunia, que su contenido sea "perfecto" y, de hecho, ha insistido en que hay "algunos elementos" que "hacen necesaria" una reforma, aunque admite que "no es fácil".

Además del orden de sucesión a la Corona, la reforma del Senado, la cláusula europea y la lista de denominación de las comunidades autónomas, el político vasco ha defendido la necesidad de

incluir o adaptar mejor "algunos derechos fundamentales que no eran imaginables en 1978 y que ahora están recogidos en otras constituciones europeas". No obstante, no los ha especificado.

Sí ha apostado por que en el preámbulo de la Constitución se incluya una referencia política al compromiso de España con el proyecto de integración europea y la asunción de responsabilidades como Estado miembro de la UE. En este sentido, ha abogado por incrementar las vías de participación de las comunidades autónomas y de los Parlamentos regionales en la toma de decisiones del Estado en Europa.

Respecto al Senado, Almunia también cree que la Constitución debería recoger la conveniencia de que se convierte en una verdadera Cámara territorial con la incorporación directa de los gobiernos autonómicos con el fin de que las comunidades sientan que participan en el proceso de toma de posiciones del país. Eso sí, ha advertido de que los nacionalismos no van a estar "nada contentos" con estos cambios, y mucho menos los soberanistas.

Almunia también cree que en una hipotética reforma constitucional tiene que plasmarse de forma "clara y nítida" la distribución de competencias, así como la colaboración y la coordinación entre comunidades autónomas. "Esos son los pilares del federalismo entendido en el 2018", ha comentado.

NO SE 'MOJA' CON CATALUÑA

Desde el PP se ha pedido que se posicionase en torno a la situación en Cataluña, si bien Almunia, al margen de las declaraciones que ha hecho a los periodistas a la entrada de la comisión, ha evitado opinar.

Tan sólo se ha limitado a destacar el "escrupuloso" respeto de los gobiernos de la UE a los procedimientos de cada Estado para decidir su organización interna y a recordar que la democracia "no es un monopolio" que pueda ejercer quien en un momento determinado tiene una mayoría, como es el caso de los partidos independentistas en Cataluña.

En este punto, el exministro de Administraciones Públicas ha cuestionado que el expresidente catalán Carles Puigdemont se haya mostrado "dolido" por el rechazo de Europa a la vía independentista. "Pero ¿qué se creía?", se ha preguntado.