Alonso avisa de que una misión militar no se puede "improvisar" ni aprovecharse para "un debate político interno"

Actualizado 23/11/2015 11:20:22 CET

Dice que el yihadismo y el desafío catalán requieren "gobiernos con experiencia que puedan dar seguridad"

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Sanidad y presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha subrayado este lunes que la posibilidad de una acción militar como parte de los esfuerzos contra el Estado Islámico (EI o DAESH), no debería aprovecharse para un "debate político interno", igual que tampoco se debe "improvisar o tomar decisiones unilaterales".

Alonso ha recalcado que cualquier decisión que se tome debe tener cobertura legal internacional y apoyo mayoritario en el Parlamento español, igual que las que se han tomado hasta ahora para participar en otras misiones, y ha recordado que España está haciendo ya un gran esfuerzo en misiones internacionales.

MÁS QUE MIRAR EL PASADO, ACTUAR CON EFICACIA

Preguntado entonces si el Gobierno está decidido a no repetir los errores del Ejecutivo de José María Aznar con Irak en 2003, ha replicado que "no se trata de buscar una referencia en un pasado tan lejano" sino de ver "cómo se actúa con eficacia" contra el yihadismo. "Que no piense nadie en España que no estamos con nuestros aliados, llevamos mucho tiempo, España da la cara, cumple con sus compromisos y siempre lo va a hacer", ha garantizado.

El ministro ha lamentado lo "poco que duran las cosas", y que se esté "desinflando" la unidad de las fuerzas políticas después de la primera "semana de conmoción" en la que "todo el mundo quiere ser responsable".

No obstante, ha dejado claro que quería evitar las críticas para seguir trabajando en favor del consenso. "El esfuerzo del presidente está siendo defender esa unidad", ha dicho, y ha dejado claro que Mariano Rajoy tiene intención de seguir en contacto con todos los líderes políticos y no dar motivos para romper la unidad. A su juicio, a los españoles les gusta ver juntos a los partidos políticos en "cuestiones importantes" y nadie entendería una actitud distinta.

Eso sí, considera que retos como la defensa de las libertades frente al terrorismo yihadista y "dentro de casa", el "desafío catalán", "ponen de manifiesto la necesidad de gobiernos fuertes, con experiencia, que puedan dar seguridad".

Alonso se ha expresado así, en una entrevista en RNE recogida por Europa Press, tras subrayar que las encuestas para las elecciones del 20D apuntan como tendencia que el PP se va consolidando como "opción viable que da seguridad". Es más, se ha mostrado convencido de que esa tendencia se irá "acentuando" a medida que se acerquen las elecciones, porque "una cosa es opinar y otra decidir".

"La tendencia es favorable para el PP desde ese punto de vista", ha dicho, y ha añadido que el PP tendrá que "seguir apretando para construir una referencia de estabilidad". También ha destacado que a medida que se acerca la campaña está más claro que las opciones de Gobierno son el PP y el PSOE.