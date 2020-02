Alonso cree que los "problemas" que pueda haber con Cs en Euskadi para concurrir juntos el 5A se pueden solucionar

Publicado 14/02/2020 11:37:53 CET

Dice estar "encantado" de que Rosa Díez defienda el constitucionalismo en Euskadi, pero no estará en su lista: "El PP tiene gente suficiente"

BILBAO, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, cree que los "problemas" que pueda haber con Ciudadanos en Euskadi para concurrir juntos en las elecciones autónomicas vascas del 5 de abril se pueden solucionar.

En declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, el líder popular ha sido cuestionado por la convocatoria de las elecciones vascas y su nombramiento esta semana como candidato oficial. En este sentido, y cuestionado por una posible "tardanza" de la Dirección nacional a la hora de oficializarlo, Alonso ha afirmado que él mismo tardó en proponerse y la formación "tiene sus ritmos y tiempos".

"Estuve con el presidente Pablo Casado, me mostró su apoyo y me dijo que querían tener un criterio respecto a los tiempos, de tal forma que no van a designar candidatos hasta que las elecciones no estén convocadas... Lo han hecho cuando se han convocado", ha añadido.

Cuestionado por su relación con la portavoz en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, Alonso ha afirmado que no le cae "nada mal", le tiene "mucho respeto y cuenta con capacidad y gran formación".

"Luego a veces tenemos matices distintos, pero nada más. Compartimos el mismo proyecto y yo tengo un reto por delante y debo contar con todo el mundo... Necesitamos agrupar a toda la gente que piense que en Euskadi no estamos resignados a un nacionalismo obligatorio y quiera una alternativa constitucional; en eso me encuentro con Cayetana", ha añadido.

Respecto a una posible coalición electoral con Cs en Euskadi, Alonso ha recordado que es "otro partido", aunque ha considerado "razonable si se puede aglutinar fuerzas" para generar un mensaje "importante".

"Nosotros tenemos un proyecto y lo defendemos desde hace años. Está instalado en la sociedad vasca, y no se entiende la sociedad vasca sin el proyecto que representa el PP. No es negociable y tiene señas de identidad pero se puede fortalecer... Mi esfuerzo debe ser si se puede fortalecer y ampliar y con Cs tenemos un índice de coincidencia en lo fundamental muy alto y problemas que creo que se pueden resolver", ha afirmado.

Tras recordar que en 2019 se intentó entre ambas formaciones un acuerdo que no fue posible, ha incidido en que se elaboró "un decálogo" que no contó con el apoyo de la dirección nacional de Cs, y que despejaba "las dudas respecto a su apoyo al Concierto y la Foralidad".

"Esto explica por qué Cs tiene escasa penetración en el País Vasco y no tiene ni un cargo público en ninguna institución", ha recordado, para añadir que los casos de Euskadi, Cataluña y Galicia son "diferentes".

APUESTA POR EMPRENDER UN CAMINO DE CONFLUENCIA

A su entender, lo que sí se debe hacer es "ser capaces de ver lo que es común", circunstancia que pasa por "iniciar un camino de confluencia en el centro derecha que pueda representar un cambio de ciclo y el inicio de una alternativa al actual Gobierno central". "Ser una alternativa de gobierno es común pero luego cada lugar tiene su especificidad", ha matizado.

Alonso ha advertido así de que en Euskadi los nacionalistas comparten "objetivo con los independentistas pero lo hacen de otra manera y a otro ritmo", mientras que en Cataluña la situación está "en un punto de crisis totalmente distinto, con propuestas más radicalizadas". "En Galicia el PP tiene una gran capacidad de cohesión social y vertebrar mayorías transversales... La respuesta debe adaptarse a cada territorio", ha insistido.

De este modo, ha señalado que, si en Euskadi se inicia un "camino de confluencia" con Cs, el PP será "generoso" y ha indicado que, si la exlíder de UPyD Rosa Díez quiere "defender el constitucionalismo" en Euskadi, él está "encantado", pero "no para la lista".

"Nosotros tenemos unos equipos. Contamos con gente muy buena y a partir de ahí estamos abiertos a quien quiera colaborar y apoyar la idea de que no nos tenemos que resignar a que el nacionalismo sea obligatorio", ha explicado, para añadir que, por todo ello, él no hará "cosas raras ni experimentos".

Asimismo, y preguntado específicamente por si llevaría a Rosa Díez como número dos en las listas del PP vasco en los próximos comicios, Alonso ha respondido que "el PP tiene gente del PP".

En lo que respecta a Vox, ha considerado que la formación liderada por Santiago Abascal representa "una respuesta emocional en un momento de tensiones, de exacerbación de sentimientos identitarios". "El nacionalismo se combate con una ideología liberal y abierta, no con otro nacionalismo. La alternativa para España debe estar basada en las ideas del PP", ha defendido.

RECUERDA LO SUCEDIDO EN CATALUÑA ANTE EL TRASPASO DE PRISIONES

Por otro lado, ha alertado de que los nacionalistas "nunca van a estar saciados y siempre van a querer más" y ha advertido de las negociaciones entre Gobiernos vasco y español por las transferencias pendientes del Estatuto de Autonomía.

"Hay que leer lo que negocian y si eso responde a cumplir o no el Estatuto, qué significa poner en riesgo la unidad del sistema de la Seguridad Social y con eso hay que tener cuidado... Eso no se puede romper", ha sostenido.

Respecto a un posible traspaso de la competencia de Prisiones, Alonso ha advertido de la situación generada en Cataluña, que cuenta con la competencia. "Nosotros salimos de un largo problema de terrorismo, tenemos centenares de presos... al final es ir quitando la presencia de España en el País Vasco día a día. Esa es la pretensión que quieren los nacionalistas", ha añadido.