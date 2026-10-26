Álvarez de Toledo culpa a Sánchez de los disturbios en Barcelona y le acusa de alentar una estrategia "guerracivilista"

Archivo - La diputada Cayetana Álvarez de Toledo, durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 8 de julio de 2025, en Madrid (España).- Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La candidata número 'dos' del PP al Congreso de los Diputados por Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo, ha achacado los disturbios en Barcelona de este fin de semana a las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez, a quien ha calificado de "pirómano" y ha acusado de "alentar" una estrategia "guerracivilista" basada en la confrontación.

La dirigente 'popular' ha trasladado su "apoyo absoluto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado" y ha respaldado sus quejas por la carencia de medios y respaldo institucional, señalando que el país arrastra años de "debilitamiento del Estado y de legitimación de la impunidad y de la violencia", según ha expresado durante una entrevista en 'Espejo Público' de Antena 3, recogida por Europa Press.

A su juicio, lo ocurrido en las calles de la capital catalana "es el resultado de una política" liderada por un mandatario que, tras haber "perdido la calle, alienta a quienes buscan incendiarla y levanta muros contra la otra mitad de la sociedad". Asimismo, la diputada ha denunciado que Sánchez "gobierna por odio y por confrontación" al carecer de la simpatía y adhesión.

Álvarez de Toledo ha argumentado que el Ejecutivo ha legitimado la violencia en dos frentes en concreto: mediante pactos y el blanqueamiento de Bildu y a través de su actuación en Cataluña, donde ha recordado que Sánchez "ha amnistiado a quienes incendiaron las calles en Barcelona" y ha concedido indultos a los responsables de la destrucción urbana.

En esta línea, ha aseverado que "no hay libertad sin orden y no hay orden sin autoridad", recalcando que el papel de las fuerzas del orden es garantizar la libertad de los ciudadanos para asegurar la paz.

BAJADA AL INFIERNO DE LA DIVISÓN Y DE LA INDECECIA

De cara al panorama electoral y a un posible trasvase de votos hacia Vox en el contexto de los disturbios, Álvarez de Toledo ha alertado de que una hipotética reelección de Sánchez implicaría una "bajada al infierno de la división y de la indecencia", tras acusar al actual ciclo político de degradar la moral pública "elemental".

Para la dirigente del PP, la estrategia de Sánchez radica en propiciar la fragmentación de la derecha con la expectativa de que beneficie sus opciones de gobierno, motivo por el cual ha reclamado una mayoría "muy ancha y muy fuerte" en torno al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que asegure el orden legal, la convivencia y la recuperación democrática.

Así, Álvarez de Toledo ha aseverado que Feijóo tiene "solvencia, rigor y honestidad" y que representa la "antítesis" de la "egolatría corrupta y corrosiva", que a su juicio, significa y es Sánchez.

"Frente a este presidente tenemos otro que es un hombre decente, lo cual nos parecería obvio en una democracia, que un presidente tiene que ser decente, pero es que Sánchez no es un hombre decente", ha apuntillado.