Álvarez de Toledo espera que sea "masivo" el acto del PP y llama a la movilización: "Estamos en emergencia democrática"

Dice que el propósito del PP debe ser "hacer descarrilar el proceso": lo que sea "presionar" para que eso suceda es "imprescindible"



MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP por Madrid y exportavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha asegurado este jueves que espera que sea "masivo" el acto que ha convocado el PP en Madrid el día 24 contra la amnistía y ha defendido movilizarse en la calle "contra el Gobierno y el golpe" porque, a su entender, están en una "situación de emergencia democrática".

"Ahora lo que hay que hacer es oponerse con todas nuestras fuerzas, con todos los recursos a nuestra disposición, que son institucionales, que son parlamentarios, por supuesto, que son legales, y que desde luego incluye el liderazgo y la movilización en la calle. Y necesitamos movilización masiva en defensa de España, de la democracia, contra el Gobierno y contra los golpistas", ha declarado Álvarez de Toledo en una entrevista en esRadio, que ha recogido Europa Press.

Álvarez de Toledo se ha mostrado convencida de que la manifestación contra la amnistía que organizada en Barcelona Societat Civil Catalana (SCC) el próximo 8 de octubre "va a ser masiva y muy importante".

DEFIENDE QUE FEIJÓO VAYA A LA MANIFESTACIÓN DEL 8 DE OCTUBRE

Además, ha defendido la presencia del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en esa protesta en Cataluña, a la que ya ha confirmado su asistencia la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. "Yo creo que deben ir todos", ha dicho, para añadir que "no puede haber excusa para no participar".

La diputada 'popular' ha destacado que a esa convocatoria en Barcelona se suma el acto del PP el próximo 24 de septiembre (previsto en principio en Plaza de España), un acto que ella "también celebra" y que espera que sea "masivo" porque están "en una situación de emergencia democrática". A su entender, están en "un proceso de ruptura" y "liquidación de la España constitucional" y no pueden "bajar los brazos" ni "resignarse".

Álvarez de Toledo ha afirmado que "el destinatario real de la amnistía es Pedro Sánchez" y ha explicado que en el proceso en que está inmerso el Gobierno "necesitan convertir la mentira en verdad y la verdad en mentira y hacer pasar a los demócratas por golpistas y a los golpistas por demócratas".

A renglón seguido, ha señalado que ese proceso "debió descarrilar el 23J, pero eso no ocurrió" al no lograr el PP sumar. Sin embargo, ha dicho que eso "no es un fracaso, es un traspié" y ahora "toca seguir" y "avanzar" hasta "frenar y liquidar ese proceso".

Álvarez de Toledo ha reconocido que ahora España "está rota en dos bloques y hay que elegir". "Ahora hay que elegir, es un momento difícil, pero es un momento de elección: Constitución o segregación, libertad o servidumbre, igualdad o discriminación, ley o la selva", ha manifestado, para insistir en que hay que "tomar partido", pero "no partido por unas siglas, sino partido por la libertad, por la igualdad, por la democracia"

La dirigente del PP ha señalado que "hace falta una movilización" ante lo que está ocurriendo, "dejando cualquier tipo de diferencia o remilgo de costado". "Yo me acuerdo de los jueces y fiscales que han trabajado día y noche para meter a los golpistas en la cárcel", ha exclamado, para añadir que también ha pensado en los policías, como Iván, "al que le partieron la cabeza y casi lo matan en la Vía Laietana en la algarada contra la sentencia del proceso".

"ELLOS NEGOCIAN CON GOLPISTAS PERO EL GOLPISTA ERES TÚ"

Álvarez de Toledo ha subrayado que el objetivo es frenar "el golpe". "Nuestro propósito es hacer descarrilar el proceso y todo lo que sea actuar y presionar para que eso pueda suceder es imprescindible", ha declarado, para pronosticar que Sánchez lo tiene "completamente atado".

Además, ha cargado duramente contra la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, por llamar "golpista" al expresidente José María Aznar tras apelar a una "movilización cívica pacífica". "Ellos indultan a golpistas, ellos blanquean a golpistas, ellos gobiernan con golpistas, ellos hacen fotos cuqui con golpistas, arrumacos con golpistas y ellos negocian la amnistía de los golpistas, pero el golpista eres tú si lo denuncias. Es el mundo al revés", ha exclamado.