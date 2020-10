Álvarez de Toledo ve "inconcebible" que una persona de la "catadura moral" de Iglesias esté en el Gobierno

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo ha tachado de "inconcebible" que una persona de la "catadura moral" del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y "de su proyecto político" forme parte del Ejecutivo.

En una entrevista en 'esradio', recogida por Europa Press, la exportavoz parlamentaria ha incidido en que el mundo del también ministro es "heredero del FRAP" y que se quedó "fuera del Pacto Constitucional". Por ello, ha reclamado que su destitución es de "obligación ética y moral".

"Iglesias siempre se presenta como la víctima, pese a ser él quien viene a perjudicar a la gente más vulnerable con sus ideas neocomunistas", ha añadido sobre el líder de Podemos después de que ayer el juez de la Audiencia Nacional elevará al Tribunal Supremo la investigación de Iglesias por tres delitos.

"CONSTITUCIÓN O CAOS"

Para Álvarez de Toledo, el proyecto socialista parte de "romper la base soberana de la nación". Así, ha deslizado que prueba de ello ha sido el veto del Rey en Cataluña por el que no se le permitió acudir a la entrega de despachos a los nuevos jueces que se celebró en Barcelona.

En esta línea, ha apuntado a que "el debate no es monarquía o república, es Constitución o caos". Por eso, ha urgido a lograr la mayoría necesaria en el Congreso y, para ello, ha llamado a la articulación "de un proyecto alternativo a la destrucción de las libertades en España".

La dirigente del PP ha aprovechado la fecha para recordar la manifestación en Cataluña del 8 de octubre de 2017 de la que quiere pensar que "no fue un espejismo, sino que existe una nación esperando a ser liderada en defensa de la libertad". Ha criticado que el PSOE "no apoyó esa manifestación, si bien apoyó la segunda" tras ver que la primera movilización había sido "un éxito colosal".

Sin embargo, ha aseverado que "la apoyó a regañadientes y por un periodo muy corto de tiempo". "Como hemos visto, traicionó el mandato moral del constitucionalismo, el mandato moral de la nación", ha apostillado.

SU DESTITUCIÓN

La predecesora de Cuca Gamarra ha respondido al ser preguntada por los motivos de su destitución que ya los explicó a las puertas del Congreso porque, en consonancia con la transparencia, "cuando te destituyen de un cargo como portavoz tienes la obligación de explicar lo sucedido".

Sin embargo, esta vez ha aclarado que "no fue" por sus criticas sobre del Rey Juan Carlos I tras su salida de España, tal y como apuntó el líder del PP, Pablo Casado. "A mi me parece un pretexto", ha señalado. "De todos los motivos que se han barajado en el debate público sobre mi destitución, me parece el más fantasioso", ha zanjado sobre el tema.

En otra clave, ha hablado sobre la moción de censura de Vox para decir que el "PP no ha anunciado cuál va a ser posición". "Hay todo tipo de posiciones", ha añadido, mientras que ha recordado que ella se pronunció apuntando a la abstención porque, a su juicio, votar en contra significa que el presidente, Pedro Sánchez, saldría de la Cámara con una "mayoría reforzada".

La parlamentaria ha señalado que se trata de una decisión "difícil" para el partido y que "es una oportunidad para quien vaya a tomar la palabra en ese debate, para hacer un importante discurso político". También ha enfatizado que es el momento para dar motivos de por qué el PP es "la alternativa".

Por último, ha avanzado que la plataforma 'Libres e Iguales' va a presentar este domingo un proyecto para "intentar movilizar a la población para que entiendan lo que está en juego y en defensa de Felipe VI, que es cúspide del sistema constitucional y garante de nuestras libertades". Ha explicado sobre la iniciativa que va a intentar unir a voces de todos los ámbitos ideológicos y sociales, "no solo de la política".