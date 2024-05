AM-Exconseller balear (PSOE) acusa a la comisión de mascarillas:"Da igual lo que se diga, sacan conclusiones prefijadas"

El socialista asegura que desconocía que la UCO acudió a la sede del IbSalut y que Koldo García contactó con el servicio



PALMA, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El exconseller y portavoz del Govern de Francina Armengol, y actualmente portavoz del PSIB en el Parlament, Iago Negueruela, ha defendido la gestión del anterior Ejecutivo durante su comparecencia en la comisión de investigación por el caso mascarillas de la Cámara balear, que según ha dicho "está basada en bulos"

"Da igual lo que se diga, lo importante es sacar unas conclusiones prefijadas", ha lamentado el socialista. En esta línea, ha criticado que en la comisión "se descontextualizan datos", algo que "es una pena, porque en democracia las comisiones de investigación deberían servir para analizar lo sucedido y sacar conclusiones".

A preguntas de la diputada socialista Mercedes Garrido, el compareciente ha recordado que en la época de pandemia el Consell de Govern tuvo que tomar decisiones "extremadamente complicadas" mientras se necesitaba material para desescalar.

"Teníamos claro cómo proceder y fue lo que realizamos. Se hicieron todo tipo de contratos, todos teníamos contactos con empresas y había un método de trabajo, que era derivar cualquier contacto al IbSalut", ha insistido.

En esta línea, ha opinado que en las distintas comparecencias realizadas en comisión "se está explicando lo sucedido de forma clara" y se está viendo "cómo se desarman todos los bulos".

"Da igual lo que se diga, lo importante es sacar conclusiones prefijadas", ha agregado el socialista, acusando de ello a la derecha y a la "extrema derecha".

Al respecto, ha afirmado en rotundo que "las mascarillas servían", que sirvieron como stock y finalmente fueron reclamadas por una diferencia de calidad. Por tanto, según ha reiterado Negueruela, fue el PP el responsable de "la caducidad del expediente", al que ha culpado, además, de "intentar montar un caso".

"Se ha intentado construir un bulo durante un mes. Es como siempre funciona la derecha y la extrema derecha. Les da igual que la normativa sea correcta", ha sentenciado.

Durante su intervención, el exconseller ha repasado el procedimiento llevado a cabo con las mascarillas adquiridas a la empresa investigada en el caso Koldo, una compra que, según ha remarcado, estuvo avalada por la Oficina Anticorrupción y la intervención de la Comunidad.

Después, ha rememorado, se verificó el material, se usó como stock de seguridad y se reclamó la diferencia. "Luego, cuando estalla el caso, el PP había perdido esa reclamación, había caducado el expediente", ha repetido el compareciente.

"Yo creo que después de este mes, después de las comparecencias que ha habido, lo que queda claro es que las cosas se hicieron bien y que nadie forma parte de una trama si verifica el material, si lo contrata de forma correcta, si lo guarda y si lo reclama", ha reivindicado.

La siguiente en preguntar a Negueruela ha sido la portavoz de Vox en la comisión, Patricia De las Heras, quien ha recriminado al socialista que califique de "bulos" la comparecencia.

"Dice que se dejó caducar la reclamación por algún tipo de interferencias, pero Ábalos este viernes ha dicho que no existieron interferencias; ¿el bulo es de él o de usted?", ha afeado a Negueruela, advirtiéndole que "viene de compareciente y a responder".

Volviendo a las preguntas, la representante de Vox se ha detenido especialmente en querer saber cuál era la diferencia que detectó el anterior Govern entre las mascarillas compradas y adquiridas que motivaron la reclamación.

Y sobre esta cuestión, el socialista se ha mantenido en que, al detectarse que "no cumple unas características que se entendían contratadas, había elementos como para proceder a una reclamación".

Además, ha reprochado a De las Heras que la comisión empezó "analizando esto como una posible trama y ahora se está discutiendo el uso de una posible diferencia de mascarilla KN-95 y FFP2 que ha tenido que estudiarse porque no conocía la diferencia ni usted".

NO CONOCÍA LA PERSONACIÓN DE LA UCO EN EL IBSALUT

El portavoz parlamentario de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, en su turno de preguntas, ha cuestionado la presencia de Negueruela en la comisión y qué es lo que puede ofrecer. Además, antes de iniciar su intervención, ha reprochado a Vox "¿qué preguntas le ha hecho que ayuden a aclarar algo?"

Seguidamente, ha interrogado al socialista sobre si tuvo conocimiento de que la UCO se había personado en la sede del IbSalut o si sabía que Koldo García fue quien puso en contacto al Servicio de Salud balear para la compra de mascarillas a la empresa investigada.

Al respecto de ambas cuestiones, Negueruela las ha negado y ha aclarado que se enteró de que Koldo García contactó con el IbSalut cuando Manuel Palomino lo dijo en su comparecencia en el Congreso de los Diputados.

Igualmente, ha añadido que ni él ni ningún miembro del Consell de Govern de aquella época supo de la personación de la UCO o del contacto con Koldo García.

Para finalizar, Negueruela también ha asegurado que nunca participó en la decisión del tipo de mascarillas que se tenían que comprar, pero sí en que se necesitaban mascarillas para la desescalada.

"Entonces, sigo sin saber qué nos puede ofrecer en esta comisión", ha reflexionado Apesteguia tras las respuestas del compareciente.

El diputado del PP José Luis Mateo ha sido el último en preguntar a Negueruela, a quien ha acusado de mentir durante la comisión de investigación porque, según ha interpretado el 'popular', "no podían comprar las mascarillas ni dedicarlas a la desescalada porque no tenían la condición de EPI".

Cabe señalar que, sobre esta especificación, el socialista ha puntualizado que las mascarillas no cumplían los requisitos para ser equipo de protección individual para trabajadores, pero "esto no quiere decir que no lo sean por definición".

"Salga de aquí y vaya al juzgado si he mentido, si no, no lo diga más; esto no lo voy a tolerar", ha censurado el socialista ante las afirmaciones de Mateo, insistiendo en que las mascarillas eran válidas porque servían para la desescalada y para tener stock.

Además, Negueruela ha acusado al PP de "intentar objetivar hoy una situación compleja de antes para intentar construir algo que no es". "En todo ese proceso, la presión era brutal", ha recordado.

"SE HAN HECHO MEMES CON MI CARA PARA DESTRUIRME POLÍTICAMENTE"

Finalizando su intervención, el compareciente ha aprovechado su tiempo sobrante para denunciar públicamente los memes que, según ha dicho, se han hecho con su cara.

"Lo hacen para destruirme políticamente. Son capaces de poner mi cara en memes y eso no es decente. Tampoco lo es decir que yo era el interlocutor máximo de Koldo y Ábalos", ha sentenciado.

Cabe señalar que, durante la comparecencia de Negueruela, la presidenta de la comisión, María José Verdú (Vox), se ha visto obligada a llamar varias veces la atención al diputado por interrupciones o por falta de contestación. "Haga de compareciente, no de diputado", le ha transmitido.