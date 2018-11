AMP.- López anuncia que ha dado la orden de pago de la extra y cree que Urkullu recortará en educación y sanidad

Actualizado 10/12/2012 12:24:37 CET

Niega la existencia de "pinza" alguna con EH Bildu y dice no temer que el PNV encargue una auditoría de las cuentas

BILBAO, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El lehendakari en funciones, Patxi López, anuncia que ha dado "la orden de pago" para que los funcionaros cobren la paga extra de Navidad, aunque "las gestiones informáticas tienen que ponerse en marcha y esperemos que hoy se pueda hacer". Además, se muestra convencido de que el próximo Gobierno vasco del PNV planteará un presupuesto con recortes en "educación y sanidad".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, el líder socialista ha manifestado que su formación se abstendrá en el pleno de investidura del lehendakari de este miércoles y ha negado la existencia de "pinza" alguna con EH Bildu. Además, se ha mostrado convencido de que su gobierno no es "un paréntesis y volverá a haber un lehendakari socialista".

El todavía presidente del Gobierno vasco en funciones ha anunciado que ya ha dado la "orden de pago" de la paga extra de Navidad de los funcionarios vascos y ha reconocido que espera que cobren, motivo por el que "estamos acelerando los trámites para que sea así".

A su juicio, el Ejecutivo vasco tiene argumentos políticos y jurídicos lo "suficientemente sólidos" como para que el Tribunal Constitucional les dé la razón después de que se haya invadido "nuestras competencias y forma de organizarnos".

"La orden de pago está dada, pero las gestiones informáticas tienen que ponerse en marcha y esperemos que hoy se pueda hacer", ha anunciado.

Además, ha señalado que su Ejecutivo "cumple la legalidad" y "nuestros argumentos son muy sólidos". "La paga extra aparece en la ley de Presupuestos y para no pagarla habría que cambiar la ley. La decisión del Gobierno de Mariano Rajoy se produce cuando el Parlamento está disuelto y no hay capacidad para modificar la ley", ha expresado, para añadir que no se puede usar a los funcionarios como "piñata pública, como si fueran los responsables de la crisis".

CRISIS

Tras destacar que la presente ha sido "la legislatura de la paz", López ha defendido que ello representa "la mejor inversión de futuro de todos los vascos", aunque ha lamentado que "nos ha tocado gobernar en medio de una de las mayores crisis que hemos conocido".

Respecto al presupuesto de 2013, el dirigente socialista ha incidido en que "el año que viene será difícil" por la caída en los ingresos, y ha advertido de que "no es posible", "como dice Iñigo Urkullu", hacer un presupuesto con 1.400 millones menos y mantener "líneas rojas en los servicios públicos".

"Si quiere recortar 1.400 millones, los grandes bloques son la sanidad, la educación y tendrá que recortar ahí. Estoy convencido de que planteará unos presupuestos con esos recortes, pero lo hará porque no ha querido y no quiere tocar la columna de ingresos, la de la fiscalidad, para hacer una reforma en serio y que aporte más quien más tiene", ha valorado.

AUDITORÍA

Tras mostrarse "razonablemente satisfecho" de lo hecho por su equipo de gobierno los últimos años, ha valorado el que la presente ha sido una legislatura de "normalidad social y política" y ha reconocido no tener "temor" a que el nuevo Ejecutivo nacionalista realice una auditoría de las cuentas.

"Lo que me preocupa es que alguien que va a gobernar tenga tan poca confianza en la instituciones que va a gobernar. Las cuentas están auditadas por sus funcionarios, muchos de los cuales eran altos cargos de Gobiernos anteriores, por el Tribunal Vasco de Cuentas, por el Ministerio de Hacienda y por organismos internacionales que nos prestan dinero", ha añadido.

En este contexto, ha manifestado que el PNV "no va a poder jugar con la excusa de la herencia recibida para aplicar no sé qué política de recortes" y además, "si la herencia que les dejamos es negativa es porque ellos no han querido hacer una reforma fiscal".

Patxi López, que ha pedido al PNV que, si quiere la independencia de Euskadi "lo diga claramente", ha anunciado que los socialistas se abstendrán en el "pleno de investidura" porque el PNV ha decidido emprender "un gobierno en solitario y minoría".

"Dijeron que lo que se necesitaba era un gobierno fuerte y han incumplido su primera promesa, ya que empiezan con uno de los más débiles de la historia", ha valorado.

No obstante, ha subrayado que su formación está dispuesta a hablar y negociar cuestiones que redunden en beneficio de la sociedad, pero "no a dar cheques en blanco a nadie". Tras acusar al EBB del PNV de haber decidido poner en marcha "este gobierno sin buscar encuentro ayuda ni colaboración con nadie", ha advertido de que el PSE no está dispuesto a que la crisis "sea la excusa para recortar derechos, prestaciones o servicios".

PINZA

Respecto a la posible existencia de una pinza entre PSE y EH Bildu, López lo ha negado "radicalmente" ya que "no hay ni va a haber", lo que no significa que no estén dispuestos a hablar e incluso pactar "lo que sea bueno para los ciudadanos". "Habrá coincidencia con Bildu y en otras ocasiones con PP y otras con PNV, pero sin pinza", ha indicado.

En su opinión, los acuerdos en Guipúzcoa entre socialistas y la coalición soberanista únicamente anticipan "posibilidades que se pueden dar en debates puntuales".

"Cuando hemos hablado de fiscalidad, PP y PNV se han negado al debate. Ahora Urkullu dice que lo va a plantear en el Parlamento vasco; me parece bien que se sume al club. Ellos no han querido reformar la fiscalidad, pero Bildu allí donde gobierna ha querido hacerlo y nosotros hemos entrado a esa posibilidad. Esto es posible hacerlo con Bildu o con aquel que quiera", ha añadido.

Asimismo, ha remarcado que donde sí existe "coincidencia, no diré pinza" es entre PNV y EH Bildu porque "los dos tienen una apuesta por la independencia, seguramente con ritmos diferentes".

PROYECTO FEDERAL

Por ello, López ha abogado por un proyecto federal, ya que poner encima de la mesa marcos políticos que fracturan a la sociedad "sería una marcha atrás".

"Avanzar en autogobierno significa que el Gobierno de España no puede cada viernes adoptar decisiones que invadan nuestras competencias", ha expresado, para añadir que es partidario de "ceder soberanía a Europa para construir una Europa de verdad, antes que buscar soberanías excluyentes que sólo nos hacen parecer como especies de isla".

De cara al futuro, ha avanzado que los socialistas no llevarán a cabo una oposición como la desarrollada por el PNV, que, "desde el minuto uno, dijo que éste no era un gobierno legítimo y, a partir de ahí, ha habido, más que oposición, insulto".