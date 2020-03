El Rey recuerda el 11M desde París y ofrece España para conmemorar el Día Europeo de Víctimas del Terrorismo en 2021

"No renunciamos a la libertad de creer o no creer, de pensar, de decir, de dibujar, de blasfemar", avisa Macron en una ceremonia solemne

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Rey ha rendido homenaje este miércoles a las víctimas de los atentados del 11 de marzo desde París, donde el presidente francés, Emmanuel Macron, ha organizado una jornada de recuerdo con motivo del Día Europeo de Víctimas del Terrorismo. En su discurso, Felipe VI ha anunciado que a España le gustaría acoger en 2021 las ceremonias de conmemoración.

El 11M fue declarado Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo en 2004, con motivo de los atentados de Madrid, los más mortíferos perpetrados en suelo de la UE, pero nunca ha habido una conmemoración solemne paneuropea. Ahora, España se propone acoger una ceremonia en 2021 si las instituciones europeas lo aprueban.

Felipe VI y la Reina Letizia han asistido este miércoles en París al primer Día Nacional de Homenaje a las Víctimas del Terrorismo convocada por Francia con motivo del día europeo, una ocasión que ha servido al Rey para poner en valor la estrecha cooperación antiterrorista entre Francia y España, dentro de sus fronteras y también en escenarios lejanos como el Sahel.

También ha reivindicado el modelo español de atención a las víctimas del terrorismo y ha reafirmado el empeño del Gobierno por conseguir la adopción de un "Estatuto jurídico internacional de víctima del terrorismo" que prevea derechos para las víctimas y obligaciones internacionales para los Estados.

La ceremonia, celebrada en la Plaza del Trocadero, con la Torre Eiffel como telón de fondo, se ha adaptado a las decisiones francesas con motivo del brota de coronavirus --se han limitado los asistentes para que sean menos de mil--. A la llegada de los Reyes al Palacio del Elíseo se ha podido ver como Macron y su esposa, Brigitte, los saludaban sin contacto físico.

En la ceremonia se han leído fragmentos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de textos de Albert Camus --de su discurso de aceptación del Nobel y de sus 'Crónicas argelinas'-- y se ha escuchado, el himno nacional francés. Un coro infantil ha puesto fin al acto con la 'Oda a la Alegría' que es el himno de Europa, frente a los Macron y los Reyes de España.

Un acto que ha servido a Macron para proclamar la "unidad" de la nación francesa ante la amenaza terrorista y lanzar una serie de advertencias: "No renunciamos a nada", ha advertido, ni a la Declaración de Derechos Humanos, ni "a las terrazas, a las salas de concierto o a las fiestas de las noches de verano".

"No renunciamos a la libertad de creer o no creer, de pensar, de decir, de dibujar, de blasfemar, no renunciamos a la igualdad entre hombres y mujeres", ha proseguido, ni a la "civilidad" ni a "la fraternidad" por la que otros han caído. "No renunciamos a ninguno de los valores de la República ni a su espíritu de resistencia", ha remachado.

Antes que Macron ha intervenido el Rey Felipe VI que, junto a las banderas de Francia, España y la UE, ha leído en francés un discurso en el que ha recordado a las víctimas del 11M y a sus familias: "Saben que les acompañamos siempre en el esfuerzo que deben hacer para superar la asuencia irreparable de sus seres queridos y reconstruir sus vidas".

LA ÚLTIMA VÍCTIMA DE ETA

También ha tenido palabras de recuerdo para las víctimas de los atentados perpetrados en Francia y para la última víctima de ETA, Jean Serge Nérin, asesinado hace 10 años, homenajeando su memoria y recalcando la eficacia de la cooperación entre los dos países contra la banda terrorista.

Además, ha defendido que la memoria de las víctimas es "un acto de respeto, un ejercicio de justicia y de dignidad, una exigencia moral" que además es "indispensable para combatir el terrorismo", porque es "uno de los catalizadores más potentes para unir fuerzas contra esta lacra". Así, ha agradecido a las víctimas "su trabajo para prevenir la radicalización y el extremismo violento".

Felipe VI se ha mostrado orgulloso del "Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo" abierto en 2015 en Vitoria para preservar y difundir los valores éticos y democráticos representados por las víctimas, "construir una memoria colectiva y defender la libertad y los derechos humanos". El Rey ha invitado a los presentes a visitar su exposición permanente, que abrirá este año y quiere "convertirse en una referencia europea y mundial".

FRANCIA PREPARA UN MUSEO MEMORIAL

Precisamente, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha anunciado que promoverá un "memorial" para recordar, para analizar las raíces del terrorismo y para "luchar contra el odio", un "museo único en el mundo" de memoria y de conocimiento cuya ubicación está aún por definir.

Francia ha celebrado por primera vez un Día Nacional de recuerdo de las víctimas del terrorismo y la intención de Macron es que la ceremonia sea itinerante y se celebre cada año en una ciudad. En el primero, alumnos de escuelas de las ciudades que han sufrido atentados han realizado un pequeño homenaje en un olivo colocado junto al atril.

Macron ha recalcado "la unidad de Europa" ante el terrorismo, demostrada con la presencia de los Reyes de España y del comisario europeo de Justicia, Didier Reynders y "la unidad de la nación francesa unida en su diversidad". "Querían sembrar el miedo y solo sembraron la determinación", ha dicho.

Después de la ceremonia, Macron y su esposa y los Reyes de España se reunirán con un grupo de los llamados 'pupilos de la nación', que han perdido a un progenitor en un atentado, y de españoles víctimas del terrorismo, entre ellos representantes de distintas asociaciones y supervivientes de los atentados de París de noviembre de 2015 y del ataque contra la Embajada española en Kabul en diciembre de ese año.