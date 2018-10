(Ampl) EB reclama recuperar la "unidad de acción" del tripartito y da por garantizada "su estabilidad"

Actualizado 22/08/2007 16:13:44 CET

Madrazo cree que el Gobierno vasco saldrá "reforzado" del próximo debate y apela a "no tener miedo a dar la palabra a la sociedad"

BILBAO, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de EB, Javier Madrazo, reclamó hoy recuperar "la unidad de acción" entre los socios del Gobierno vasco de cara al próximo pleno de Política General y, aunque reconoció que el tripartito ha atravesado "momentos difíciles" tras las elecciones, consideró que esa situación "pertenece al pasado" y señaló que, a su entender, tiene garantizada "su estabilidad" hasta 2009 y que incluso se proyectará "más allá" de esa fecha.

Madrazo realizó estas manifestaciones en el transcurso de una rueda de prensa, celebrada en Bilbao, con motivo de las diferencias entre los socios del tripartito, después de que ayer el portavoz del EBB del PNV, Iñigo Urkullu, acusara en un comunicado a EA y EB de "desleales" y les emplazara a que digan si "no están a gusto" compartiendo responsabilidad con el PNV.

En su comparecencia, el consejero vasco de Vivienda y Asuntos Sociales reiteró su respaldo y adhesión al acuerdo de Gobierno ya que, según aseguró, cree que los compromisos firmados en 2005 continúan "plenamente vigentes" y representan "la voluntad mayoritaria social" de Euskladi, que apuesta por la paz, la normalización política y la justicia social.

El dirigente de la formación de izquierdas reconoció que el tripartito "ha atravesado momentos difíciles" tras las últimas elecciones forales y municipales, pero opinó que "esta situación pertenece al pasado" y que, por tanto, "ahora corresponde mirar al futuro". "Tenemos la obligación de concluir esta legislatura, mantener la confianza de la sociedad en la estabilidad y en la gestión del Gobierno vasco y dar una respuesta conjunta a los retos prioritarios que interesan a la ciudadanía y que son básicamente la paz, la normalización política y la justicia social", añadió.

En esta línea, sostuvo que el tripartito es, "más allá de las posiciones legítimas" de cada uno de los socios, "una apuesta estratégica" para Euskadi en la medida en que "suma voluntades, aglutina sensibilidades políticas distintas, representa la pluralidad de nuestra sociedad y garantiza la transversalidad entre nacionalistas y federalistas".

A su entender, el tripartito constituye en la actualidad "la única alternativa" de Gobierno capaz de "liderar la defensa de los derechos humanos desde el rechazo expreso a toda manifestación de violencia, la defensa del diálogo democráctico, que incluye el reconocimiento del derecho a decidir, y la implantación de políticas de progreso que contribuyan al bienestar de la ciudadanía".

De esta manera, estimó que el tripartito "puede y debe" trabajar a partir de ahora "en un contexto de normalidad y en un clima de acuerdo y consenso entre los socios", lo que, para Madrazo, "obliga a todos a evitar y huir de polémicas estériles que sólo sirven para alimentar las tesis de quienes quieren debilitar la coalición" con el fin de "fortalecer sus propias estrategias políticas y electorales".

En este sentido, aseguró que es preciso, de cara al pleno de Política General, recuperar "la unidad de acción", que permitirá al Gobierno vasco "continuar liderando, en clave de diálogo y entendimiento con todas las formaciones políticas y agentes sociales, propuestas e iniciativas que, sin duda alguna, serán fundamentales en el camino a la paz, la normalización, la convivienca y la justicia social".

MÁS ALLÁ DE 2009

Preguntado por las críticas realizadas ayer por Iñigo Urkullu, Madrazo insistió en que no desea "alimentar polémicas estériles e inútiles" y aseguró que, a su entender, el tripartito tiene garantizada "su estabilidad" hasta 2009 y que se "proyectará más allá" de esa fecha porque "conecta con las aspiraciones de paz, convivencia, normalización política y justicia social" de la sociedad vasca.

En su opinión, "lo importante" no son los problemas que pueda tener, sino "la voluntad de superarlos", que "hasta ahora ha habido". "Con esa actitud trabajamos los tres socios de Gobierno y así seguirá ocurriendo en el presente y en el futuro, como ha sucedido en el pasado", agregó el líder de EB, que consideró que esta fórmula de gobierno no atraviesa su momento más delicado sino que el "momento de sequía informativa" ha propiciado que "ciertas polémicas se amplifican, pero no porque sean más importantes que los que pudo haber en el pasado, que seguramente han tenido una hondura mayor y se han superado".

"Ahora- continuó- hay que mirar al futuro, y el futuro se llama mes de septiembre, pleno de Política General y se traduce en las propuestas que como Gobierno presentaremos a la sociedad". En este sentido, se mostró convencido de que "ese examen lo pasará con muy buena nota". De esta manera, aseguró que el Ejecutivo "saldrá fortalecido" de esta sesión y "se trasladará en una segunda parte de la legislatura con fuerza y con capacidad de liderazgo".

El consejero explicó, además, que las relaciones con el lehendakari, Juan José Ibarretxe, "no se han resentido" a pesar de la polémica sucitada entre los socios del tripartito durante los últimos meses, sino que "en todo caso se han fortalecido y han mejorado si cabe".

En cualquier caso, insistió en que "lo importante" es que, en el mes de septiembre, el Gobierno vasco presentará "iniciativas y propuestas que volverán a mostrar a la sociedad vasca la capacidad de liderazgo a la hora de trasladar propuestas que nos permiten avanzar hacia la paz, la conviviencia, la normalización política y la justicia social".

DAR VOZ A LOS CIUDADANOS

En este sentido, explicó que el Consejo de Gobierno se reunirá el próximo 31 de agosto y que los socios del Ejecutivo, a partir de ese momento, trabajarán en relación a un conjunto de propuestas dirigidas a esos cuatro objetivos, "incluido el debate en torno a la consulta", de las que darán cuenta en el mes de septiembre.

"Lo que haremos, en todo caso, cumplir con los acuerdos suscritos en el acuerdo de coalición entre los tres socios de gobierno", aseguró Madrazo, que indicó que trasladará iniciativas "importantes" que permitan avanzar hacia la paz, la convivencia, la normalización y la justicia social y que "en ese camino lógicamente habrá que contar con la sociedad".

Según indicó, "hay que dar voz y protagonismo" a los ciudadanos porque "no hay que tener miedo a dar palabra a la sociedad vasca, que se ha demostrado en muchas ocasiones mucho más madura que las propias formaciones políticas".