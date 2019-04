La AN arranca el jueves el segundo juicio por yihadismo de Yusuf Galán, el español que ya cumplió prisión por el 11-S

Publicado 07/04/2019 11:35:36 CET

Fiscalía pide tres años para otro acusado de autoadoctrinamiento que compartió en Facebook el signo de 'me gusta' con un machete

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional comenzará a juzgar el jueves de esta semana a Yusuf Galán, quien ya cumplió prisión por los atentados de Nueva York del 11 de septiembre, para quien la Fiscalía de la Audiencia Nacional pide 13 años y medio de cárcel por delitos de organización terrorista, autoadoctrinamiento y exaltación del terrorismo por integrar la primera célula de Al Qaeda desarticulada en este país, han informado a Europa Press fuentes policiales.

Yusuf Galán, alias de Luis José Galán González, es un español reconvertido al islam que fue detenido en noviembre de 2001 a instancias del juez Baltasar Garzón en la denominada operación Dátil contra la red de Al Qaeda en España. Fue condenado a nueve años y medio por delitos de pertenencia o integración en organización terrorista y tenencia ilícita de armas.

Tras quedar en libertad en 2011, la Policía mantuvo el seguimiento sobre Yusuf Galán, acreditando durante este tiempo que continuaba el adoctrinamiento intelectual para la captación de terroristas a los que adiestraba en técnicas operativas de combate. Entre otras pruebas, se hallaron en los que Yusuf Galán aparecía manejando armas blancas con gran destreza, acompañados de mensajes altamente explícitos dirigidos a la comisión de acciones terroristas que ahora sustentan el escrito de acusación provisional de la Fiscalía.

INHABILITACIÓN PARA EDUCAR

En atención de la "peligrosidad de los contenidos de los mensajes" que vertía en redes sociales como Facebook, el fiscal interesa que también se inhabilitado de forma especial para profesión u oficio educativos en los ámbitos docente, deportivo y de tiempo libre por 10 años después del cumplimiento de la pena que se le imponga; además de medidas de libertad vigilada cuando salga de prisión.

El escrito del fiscal describe de forma pormenorizada la labor adoctrinadora de Yusuf Galán y recoge el contenido de llamadas de teléfono en las que se reconoce como "talibán", así como su seguimiento en redes de la actividad de determinados líderes terroristas.

APOYO A PRESOS YIHADISTAS

También se le acusa de ser administrador de determinados grupos virtuales yihadistas, como 'Muslim Prisioners' (prisioneros musulmanes), 'Nida ul Islam (la llamada al Islam)', 'Muslim Prisioners Support Group (grupo de apoyo a prisioneros musulmanes)", 'Syria is bleeding','Best Nasheed Chanel (mejor canal de cánticos)' 'Mosul' y 'Fuerzas combatibas contra el tiempo y el Kali Yuga'.

ADIESTRAMIENTO CON MACHETE Y KATANA

Igualmente se incluyen en el escrito las pruebas de su conexión a través de Facebook con personas que han sido detenidas por las fuerzas de seguridad españolas por su posible implicación por su posibleimplicación con el terrorismo yihadista, así como contenidos audiovisuales en los que Yusuf Galán imparte directrices en el manejo del machete y la katana.

En el juicio contra la red española de Al Qaeda, celebrado en 2005, se dio por sentado que Galán viajó a Indonesia para recibir entrenamiento militar poco después de que Abu Dahdah, considerado el hombre de Al Qaeda en España, hubiera estado allí. La sentencia sostiene que realizó tareas de propaganda y proselitismo al servicio de los combatientes muyahidines.

En 2006, el Tribunal Supremo consideró que no había pruebas suficientes de que Abu Dahdah conspiró desde España para atentar contra los Torres Gemelas en 2001, desbaratando la conexión con el 11S establecida por la Audiencia Nacional del grupo en el que también se integraba Yusuf Galán.

OTRO JUICIO POR ADOCTRINAMIENTO

Por otro lado, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal juzgará el jueves a Laith Abdallah Abdesalam, para el que la Fiscalía pide tres años y seis meses de cárcel por un delito de autoadoctrinamiento.

Según dice el fiscal en su escrito de acusación, esta persona estuvo movido por su adhesión al ideario yihadista "pretendiendo llevar a cabo actos delictivos". Para ello, accedió "consciente y voluntariamente" documentos y material con contenidos idóneos para incorporarse y colaborar con grupos terroristas.

Asimismo, el acusado utilizó su perfil en la red social Facebook para publicar, sin ningún tipo de restricción de privacidad, mensajes e imágenes de "alto contenido radical y violento" en los que se llaman a hacer la yihad.

Una de las imágenes que publicó es el conocido icono "me gusta" de Facebook portando un machete hacia abajo, queriendo significar, explica el representante del Ministerio Público, "apuñalar". El signo modificado añadía un texto: "Hola, este es nuestro símbolo nuevo del 'Like', dale un me gusta".

Un muñeco portando dos puñales con un mensaje en la espalda en árabe que dice "lo antes posible", a lo que Abdallah Abdesalam añadió que se debe "abrir camino a la capital de Palestina y nosotros te enseñaremos cómo lo vamos a hacer"; vídeos sobre lanzamiento de misiles o con realizados por el grupo terrorista Hamas, son alguno de los contenidos compartidos en la red.