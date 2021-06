Andalucía tacha de "invasión de competencias brutal" del Gobierno las nuevas restricciones por COVID y no las acatará

MIJAS (MÁLAGA), 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha considerado una "invasión de competencias brutal" por parte del Gobierno de España, y más concretamente del Ministerio de Sanidad, las nuevas propuestas de restricciones debido a la incidencia de la COVID-19 y ha asegurado que Andalucía "no las acatará".

Así, en Mijas (Málaga), Marín ha asegurado que tras decaer el estado de alarma el pasado 9 de mayo las competencias en salud pública son de las comunidades autónomas, por lo que ha instado a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, a que "si quiere las competencias que decrete el estado de alarma y tendrá la competencia última en salud pública".

Este miércoles, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en el que están representados el Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas, aprobó, con el rechazo de seis autonomías (Madrid, País Vasco, Cataluña, Galicia, Andalucía y Murcia), el documento de obligado cumplimiento en el que, entre otras medidas, se permite abrir los locales de ocio nocturno hasta las 03.00 horas en aquellos territorios que no tengan riesgo o estén en nivel 1 del 'semáforo' de Sanidad.

Ante esto, Marín ha subrayado a los periodistas que la Junta de Andalucía acatará "las normas" de su comité de expertos de la Consejería de Salud y Familias: "Si la ministra --Darias-- quiere otras fórmulas a la hora de tomar decisiones que lo haga desde la capacidad jurídica que tiene". "No puede pretender imponernos ahora que no estamos bajo el estado de alarma decisiones que no le corresponden y si cree que le corresponde, que lo haga con la ley", ha enfatizado.

El vicepresidente andaluz ha reiterado que si el Gobierno de España quiere controlar la sanidad pública de las comunidades autónomas "que vuelva a decretar el estado de alarma". "El 9 de alarma decayó y desde entonces las competencias sanitarias recaen en las comunidades. En Andalucía tenemos un comité creado que es el que tiene la capacidad, también jurídica, para decidir los horarios y ahí es donde la ministra no se está entendiendo con las comunidades", ha asegurado Marín.

En este sentido, ha incidido en que cualquier decisión que afecte a la Interterritorial de Salud "hay que conseguirla con diálogo y consenso, no desde imposición". "Si quiere coger las riendas de las restricciones, las reaperturas... que le diga a --Pedro-- Sánchez que decrete el estado de alarma, que es para lo bueno y para lo malo y ahora que tenemos las competencias ella quiere asumirlas", ha afeado.

Por tanto, respecto al cumplimiento de esas medidas del Consejo Interterritorial, Marín se ha remitido a las palabras del consejero andaluz de Salud y Familias, Jesús Aguirre: "Si no hay consenso no estamos obligados a cumplir con las indicaciones del Ministerio, a no ser que sea por imperativo legal".