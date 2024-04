De Andrés acusa a los socialistas de "zigzaguear" con EH Bildu por "oportunismo político" y para mantener el poder

Alerta de que los vascos se pueden encontrar tras el domingo "con un Parlamento que reconoce su afán independentista"



BILBAO, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha acusado al Partido Socialista de "zigzaguear" con EH Bildu por "conveniencia y oportunismo político" y ha alertado de que tras el 21 de abril los vascos se pueden encontrar con un Parlamento "verdaderamente nacionalista que reconoce su afán independentista".

En un acto político en Bilbao, junto al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, el dirigente vasco ha defendido que su formación representa a "los europeos y a la mayor parte de los españoles", al tiempo que se ha mostrado seguro de que serán decisivos en el próximo Parlamento vasco para "equilibrar la política vasca".

Tras acusar al PNV y PSE de haberse puesto "terriblemente nerviosos" durante la campaña electoral, De Andrés ha contrapuesto la actitud del Partido Popular, que ha mantenido el mismo "discurso" por ser una formación "fiable".

Asimismo, ha criticado que los socialistas consideren ahora que EH Bildu "no tienen legitimidad para poder asumir responsabilidades mientras que hace tan solo unos meses "sí lo consideraban un partido democrático y progresista, y les pareció muy bien que fuera el partido que hiciera presidente a Pedro Sánchez".

"Esto demuestra el grado de hipocresía con el cual se expresa el Partido Socialista, que es ya de un grado insostenible y que es una vergüenza para todos los vascos que sabemos de lo que estamos hablando; que sabemos lo que es Bildu perfectamente. Lo sabíamos también el 23 de julio y lo seguimos sabiendo hoy", ha indicado.

Para De Andrés, el Partido Socialista ha ido "zigzagueando según sus conveniencias" ya que su objetivo no es otro que el mantenimiento del poder "sin ningún respeto a aquellos acuerdos en materia ética que había suscrito con el PP y con otras formaciones políticas, de los cuales se ha escurrido por conveniencia y oportunismo político".

Respecto al PNV, ha afirmado que lo ve "incómodo", con una posición que "no ha querido fijar", de tal modo que "no ha querido asegurar un pacto con el PSE, pero tampoco ha dicho que no a un pacto con Bildu".

"Hemos visto también declaraciones de su candidato diciendo que es independentista y que aspira a hacer un referéndum en el País Vasco y que van a exigir a Pedro Sánchez que lo haga", ha indicado, para añadir que eso "compromete realmente a todos los vascos".

Tras manifestar que actualmente la sociedad vasca es "menos nacionalista y rupturista que nunca", ha alertado de que, tras el 21 de abril, se puede encontrar con un Parlamento "verdaderamente nacionalista que reconoce su afán independentista".

"Todos sabemos a lo que conduce cuando el PNV se junta con la izquierda abertzale. Lo hizo con el proyecto de Lizarra y lo puede volver a hacer ahora porque el PNV no ha dicho que no vaya a hacer un acuerdo en materia de autogobierno con Bildu. Creo que eso podría ser una experiencia de tensión para la sociedad vasca que nos podría perjudicar absolutamente a todos", ha lamentado.

Por ello, ha realizado un llamamiento a todos los vascos para que entiendan que la forma de superar los conflictos es "la suma, la convivencia y que la unidad es un valor".

"CASA COMÚN"

"Y que es posible compaginar, como lo ha demostrado el Partido Popular en tantos sitios de España, la identidad propia y a la vez disfrutar del hecho de participar en una casa común como es España, donde los vascos hemos estado siempre, donde hemos sido protagonistas en su propia creación, donde tenemos un liderazgo y una capacidad de decisión", ha descrito.

Así, ha considerado que lo que suceda este domingo puede conducir a los vascos "a una posición de riesgo, conflictividad y tensión" o a una posición de "centralidad, que es lo que aporta el Partido Popular".

"El PNV no tiene ningún reparo en pactar con la izquierda abertzale, no tiene ningún pudor en darle poder, de la misma manera que el PSE recibe y da poder con esa izquierda abertzale. En la medida que el PNV y el Partido Socialista descalifican a Bildu por su falta de ética, el PNV y el Partido Socialista se descalifican a sí mismos y descalifican sus pactos por la falta de ética", ha zanjado.