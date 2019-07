Anticapitalistas critica que el debate sobre apoyar a Sánchez sin entrar en el gobierno ha sido "muy escaso" en Podemos

Publicado 30/07/2019 17:02:27 CET

Cree que "había que haber puesto el foco" en "puntos programáticos muy básicos", y "no tanto en el reparto de carteras y ministerios"

BILBAO, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Anticapitalistas, Raúl Camargo, ha criticado que el debate sobre firmar un acuerdo programático y facilitar un gobierno 'monocolor' de Pedro Sánchez sin entrar a formar parte de un ejecutivo de coalición con el PSOE ha sido "muy escaso" en Unidas Podemos.

En declaraciones a Onda Vasca, recogidas por Europa Press, el líder de Anticapitalistas, corriente que formó parte de los fundadores de Podemos, ha considerado, en relación a la negociación para la investidura de Pedro Sánchez, que, por parte de Unidas Podemos, "las cosas se podrían haber hecho de otra forma".

Según ha dicho, la "caracterización" que hace Anticapitalistas sobre la "naturaleza" del PSOE es "distinta" a la que hace la dirección de Podemos. "Para nosotros, el PSOE no puede liderar un gobierno que pretende hacer transformaciones sociales, y no lo puede hacer porque ya hemos tenido experiencia durante los últimos 30 años para comprobar hasta dónde es capaz de llegar el PSOE", ha indicado.

En ese sentido, ha destacado que Podemos "surgió, precisamente, para no hacer lo mismo que venía haciendo el bipartidismo, sino para impugnar ese modelo y para tratar de trazar un horizonte constituyente nuevo, en el que una fuerza política que irrumpía aupada por el 15-M pudiera llegar a transformar el sistema de partidos y a superarlo, en este caso".

Tras reconocer que "no iba a ser una tarea tan inmediata como parecía al principio", ha explicado que Anticapitalistas pensaba que "había que trazar una apuesta estratégica diferente, y que ésta no pasaba por subordinarse al PSOE". "Por eso nosotros pensamos que había que haber actuado de otra forma y haber priorizado alguna discusión sobre puntos programáticos muy básicos y sentidos por la mayoría de la población española, para ver si se permitía que echara a andar la legislatura o no", ha manifestado.

No obstante, ha precisado que "tampoco decimos que había que darles los votos gratis al PSOE", sino "negociar algunos puntos del programa, tal y como se ha hecho en Portugal, y, a partir de ahí, decidir si se dan los votos favorables, si luego se pasa a la oposición para seguir haciendo políticas distintas y construyendo una fuerza política diferente al PSOE, o es directamente imposible votar porque el programa que ofrece el PSOE es el mismo que podría hacer el PP o Ciudadanos".

A su entender, "había que haber puesto el foco ahí y no tanto en el reparto de carteras y ministerios". "Creemos que, al final, la posición de la dirección de Podemos no ha salido muy bien parada", ha considerado, para añadir que la 'vía portuguesa' es "una de las opciones que habría que haber explorado", ya que "discutir sobre un posible acuerdos" sería "más entendible por la mayoría de la gente que votó a Unidas Podemos y que también votó al PSOE, y no tanto esta discusión que ha habido sobre si me das un ministerio, me quitas otros, me das unas competencias, me quitas otras".

Camargo ha reconocido que, aunque han manifestado su posición en el Consejo Ciudadanos Estatal, "no hay mucho espacio de debate en el seno de Unidas Podemos" y "no se ha abierto un debate real sobre este tema". "Se han dado opiniones, pero luego la organización no ha debatido por abajo sobre esto, y se han lanzado consultas con preguntas, por cierto, donde no estaba incluida esta opción que nosotros defendemos", ha lamentado.

"Para nosotros, el debate es algo más que hacer plebiscitos o consultas. Un debate es que hubiera documentos de las distintas posiciones que hay en el seno de la organización y que estos documentos fueran debatidos por todas las estructuras de base, intermedias y por lo órganos de los territorios, y, finalmente, después haber recogido cuáles son las posiciones a favor de unos y de otros documentos se llegara a un debate final en el máximo órgano estatal y luego la consulta", ha defendido, para lamentar que "las cosas no se han hecho así, y ha habido muy escaso debate en el consejo ciudadano y luego una consulta".

CONTROLAR EL ACUERDO PROGRAMÁTICO

El portavoz de Anticapitalistas ha afirmado que este debate "debería abrirse ya, no solo en el seno de Unidas Podemos, sino del movimiento social y de la izquierda", y ha asegurado que "hay fórmulas para controlar un posible acuerdo programático", porque "se está diciendo mucho que si no se entra al gobierno no hay forma de controlar un posible acuerdo, pero sí que hay forma".

En ese sentido, ha propuestos fórmulas como que hayan "una comisión formada por grupos parlamentarios, personas relevantes de los movimientos sociales y de los sindicatos, y también personalidades de reconocido prestigio en el mundo cultural, para que controlen el posible acuerdo programático al que se llegara".

"Sí que hay fórmulas y no todo pasa por entrar en un gobierno donde no solo no puedes decidirlo todo o hacer las cosas que tú quieres, sino que ese gobierno está supeditado y subordinado a lo que decida el presidente, que en cualquier momento puede cesar a los ministro", ha afirmado, para insistir en que "sí hay formulas para controlar un posible acuerdo programático al que se llegara entre PSOE y Unidas Podemos".