Aragonès reprocha a Sánchez su "cortina de humo" y pide reformar el Código Penal y Ley Mordaza

Cree que la reforma del CGPJ no es la más importante sino la "enésima discusión" PSOE-PP



BARCELONA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat y candidato de ERC a la reelección, Pere Aragonès, ha acusado este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de levantar "una cortina de humo" en forma de acto electoral durante 5 días, y le ha instado a reformar el Código Penal, la Ley de Secretos Oficiales y la Ley Mordaza.

En rueda de prensa en ERC después de que Sánchez anunciara que sigue al frente del Ejecutivo tras la denuncia de Manos Limpias a su mujer, ha dicho que el gesto "ha acabado con una performance en forma de sermón, un gesto personalista sin ninguna propuesta concreta para combatir a la ultraderecha".

"PARA MÍ NO ES HONESTO"

Aragonès cree que Sánchez ha jugado con los sentimientos y la empatía de la gente para hacer una campaña política durante 5 días: "Para mí no es honesto", y ha añadido textualmente que su actuación ha sido absolutamente desproporcionada.

Preguntado por la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha dicho que "es de las menos importantes" y la ha enmarcado en la enésima discusión entre PSOE y PP, según él.

DEMOCRACIA "DE MALA CALIDAD"

"No todo vale en política. Ya basta. Basta de cortinas de humo y de jugadas maestras. Hoy Pedro Sánchez ha certificado una obviedad: que la democracia española es de mala calidad", ha sostenido.

También ha dicho que el movimiento de Sánchez no es positivo a nivel reputacional porque ha generado incertidumbre, y le reprocha que no acompañe con propuestas su anuncio: "A la extrema derecha siempre se le planta cara. Nunca se abandona y no se sobreactúa con fin electoralista".

Ha lamentado que el PSOE siempre rechace las propuestas de ERC en este sentido: "Si hoy la ultraderecha se atreve con la familia del presidente del Gobierno es porque antes han ensayado en otros sitios".

"Lo han hecho en el País Valencià y en Euskadi, nos han metido en la cárcel, nos han forzado al exilio, nos han puesto multas económicas y nos han espiado", y ha criticado que, mientras esto pasaba, los socialistas miraban hacia otro lado.

Espera que el PSOE ahora sí acepte las propuestas de los republicanos "para acabar con la impunidad de la ultraderecha".

EVITAR EL 'CASO KOLDO'

Para Aragonès, estos 5 días se ha evitado que el PSC, el PSOE y Pedro Sánchez hablen de Cataluña y del 'caso Koldo', y ha cuestionado si todo esto hubiera pasado si no hubiera elecciones en Cataluña.

Ha asegurado que él defiende una política basada en la honestidad y, en hablar de propuestas, lejos de personalismos y de jugadas maestras: "Dejemos los egos a un lado y pongámonos a trabajar".

Por eso, ha insistido en que la propuesta de ERC para Cataluña es clara y que pasa por el referéndum, una financiación justa, por la defensa del estado del bienestar y de la lengua catalana.