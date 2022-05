Aragonès urge a cerrar esta semana un acuerdo sobre la reforma de Política Lingüística tras el ultimátum del TSJC

Llama a PSC, ERC, Junts y comuns a mantener y fortalecer el consenso sobre esta iniciativa

BARCELONA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha urgido este miércoles a cerrar un acuerdo esta semana sobre la reforma de la Ley de Política Lingüística, que presentaron PSC, ERC, Junts y comuns, pero Junts se descolgó y se ha ido posponiendo el debate de la iniciativa en el Parlament.

Lo ha dicho en la sesión de control al presidente en el pleno del Parlament, después de que la líder de los comuns en la Cámara catalana, Jéssica Albiach, haya pedido acelerar la aprobación de esta reforma ante el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que fija un plazo de 15 días para que la Generalitat aplique la sentencia del 25% de castellano en la escuela catalana.

Aragonès ha defendido que la reforma de la Ley de Política Lingüística se apruebe lo antes posible y ha llamado a PSC, ERC, Junts y los comuns a "dedicar las próximas horas y los próximos días de esta semana" para alcanzar un acuerdo que fortalezca el consenso entorno a esta iniciativa y que la mejore para que se apruebe en el Parlament.

Albiach ha reivindicado la inmersión lingüística y ha tachado de infame la orden del TSJC de aplicar la sentencia del 25%, aunque ha sostenido que era de esperar que ocurriría y ha lamentado que en el último mes y medio la reforma de Política Lingüística se ha ido posponiendo para que "Junts resolviera sus líos".

"¿A qué estamos esperando para activar la Ley de Política Lingüística y proteger a nuestras escuelas de las garras de los tribunales?", ha preguntado, y ha reprochado que el martes se rechazara la propuesta de los comuns de celebrar una Junta de Portavoces para introducir esta iniciativa en el pleno del Parlament de esta semana.

MEJORAR EL TEXTO

El presidente catalán ha argumentado que, ante el auto del TSJC, hay que activar todos los recursos tanto jurídicos, presentando un recurso, como políticos, como la modificación de la Ley de Política de Lingüística: "Es uno de los mecanismos que se tiene que activar con urgencia".

"Lo que tenemos que hacer es dedicar las próximas horas y los próximos días de esta semana a poder fijar un acuerdo entorno a esta cuestión. Es un recurso que tenemos al alcance, legislar directamente desde el Parlament, que no tenemos que desaprovechar", ha subrayado.

Así, ha avisado de que habrá que ser muy rigurosos sobre cómo queda el contenido final de esta ley: "Sabemos como actúa el TSJC en esta cuestión específica", por lo que ha instado al PSC, ERC, Junts y comuns a acabar de mejorar el texto y a mantener y fortalecer el consenso, así como obtener el máximo de apoyo de la comunidad educativa.

"LA PARTIDA NO SE HA ACABADO"

Por su parte, el presidente de ERC en el Parlament, Josep Maria Jové, ha cargado contra el TSJC y ha apelado a la responsabilidad de todas las formaciones para defender el modelo de escuela catalana "sin excusas ni dilaciones", y ha dicho que no se puede esperar más para aprobar la reforma de la Ley de Política Lingüística.

En su respuesta, Aragonès ha insistido en que se tiene que trabajar desde muchos frentes ante la orden del TSJC y ha destacado que el Govern está trabajando en un decreto que regule el régimen lingüístico de la Ley de Educación de Cataluña (LEC) y en un plan de impulso del catalán en la escuela: "La partida no se ha acabado".

Sobre la reforma de la Ley de Política Lingüística, ha recalcado que es una herramienta que no se puede desparovechar: "Todo lo que se pueda mejorar se tiene que mejorar pero es una herramienta que no deberíamos desaprovechar. No utilizarla hoy puede hacer que nos arrepintamos el día de mañana".

LLAMA A LA UNIDAD

El líder de Cs en Cataluña, Carlos Carrizosa, ha advertido al presidente de que, aunque presenten un recurso, el Govern deberá cumplir la sentencia del 25% en 15 días: "Es inútil recurrir más para no cumplir", y ha acusado al PSC de intentar ayudar al Ejecutivo catalán a no cumplirla.

Aragonès ha insistido en que presentarán "batalla jurídica hasta el final" y ha llamado a la unidad de los partidos que han defendido el modelo de escuela catalana y la inmersión lingüística.

"Hago un llamamiento a la unidad, al consenso político, a la ambición y a poder poner todos los recursos que tengamos a nuestro alcance para seguir preservando el modelo lingüístico de escuela catalana ante una decisión de un tribunal que se extralimita, que entra a dictar política educativa y que acaba diciéndole a los maestros lo que tienen que hacer", ha añadido.

Además, en su intervención el primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha garantizado que el PSC votará a favor de la reforma de la Ley de Política Lingüística: "Sobre el catalán anoten una cosa: cuando el PSC firma un acuerdo, lo cumple. Lleve cuando quiera el acuerdo al plenario y ya sabe lo que haremos nosotros", aunque el presidente no le ha contestado sobre este tema.