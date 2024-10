Araluce (AVT): "Este gobierno le está dando a ETA todo lo que no consiguieron matando"

VALENCIA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Maite Araluce, ha asegurado que "todas las reivindicaciones históricas de ETA están más vivas que nunca y se están cumpliendo". "Este gobierno le está dando a ETA todo lo que no consiguieron matando y eso produce un tremendo dolor a las víctimas del terrorismo. Si al final iban a conseguir lo que querían, ¿para qué tanta muerte?".

Así lo ha manifestado en la Universidad Católica de Valencia (UCV) en la III Jornada Universitaria Pro-Libertad, Estado de Derecho, Convivencia y Protección de las Víctimas del Terrorismo, organizada por la Fundación Profesor Manuel Broseta en colaboración con la Conselleria de Justicia e Interior, informa la institución académica.

Araluce ha sostenido que la ATV lleva "años advirtiendo de lo que iba a suceder" como contrapartida al apoyo de Bildu al Gobierno. Ha apuntado "tres pasos para satisfacer las reivindicaciones históricas de ETA": "el acercamiento de los presos al País Vasco", "darle la competencia sobre los centros penitenciarios al gobierno vasco" y "la reducción de los años en la cárcel a miembros de la banda, restando el tiempo que hayan pasado en prisiones francesas".

En consecuencia, ha afirmado que "todavía quedan muchas cosas por hacer para que ETA esté totalmente derrotada": "Las víctimas del terrorismo seguimos estando aquí. Igual que al principio teníamos que escuchar en el País Vasco el mantra de 'algo habrá hecho' cuando había un atentado, ahora nos toca oír el de 'ETA ya no existe', que es algo del pasado y parece que tenemos que callarnos".

"El espíritu de ETA sigue vivo, como podemos comprobar cada vez que salen a la calle a hacer una manifestación o un recibimiento a un terrorista, y cada vez que se exhiben sus fotografías en las fiestas de todos los pueblos y ciudades del País Vasco. Vemos que las placas en honor de víctimas del terrorismo son vandalizadas una y otra vez, que se sigue votando a los herederos de la banda, Bildu, un partido que ni siquiera ha reconocido que lo que hizo ETA estuvo mal. Como ellos mismos dicen, van a pelear para que los suyos salgan de la cárcel. Ellos mismos admiten que son los suyos. Esto no ha acabado", ha insistido.

Otro problema "grave" de la situación actual es, según Araluce, que "los jóvenes no sepan qué ha pasado en España hace tres días": "En lugar de hacer un ejercicio de memoria de lo que fue el terrorismo, se está blanqueando a ETA. Debe conocerse la verdad sobre lo pasó, sobre lo que hizo ETA en España. Esto hoy no sucede, especialmente en el País Vasco, donde se sigue diciendo a los chavales que hubo dos bandos, se utilizan términos como 'conflicto' y se habla de 'las víctimas de todas las violencias'. Lo que cuentan a los jóvenes no es real. Se ha tergiversado tanto la historia, que las víctimas somos algo molesto e intentan ocultarnos".

"La situación es tal que existe una ley vasca sobre víctimas del terrorismo que no contempla indemnizaciones y otra ley de violencia policial que sí dota de ayudas económicas a quienes relatan haber sufrido supuestos malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad, y hay terroristas que las reciben. El gobierno vasco tiene una doble vara de medir", ha recriminado.

En esta línea, el presidente de Fundación Broseta, Vicente Garrido, ha subrayado que "aunque ETA ya no mata, siguen sin ser partidarios de la paz". "Muchos etarras no se han arrepentido de sus acciones, no han hecho el mínimo esfuerzo por pedir perdón, ni han tratado de reparar el daño que han causado. Por desgracia, siguen teniendo el apoyo de gran parte de los ciudadanos del País Vasco, con el partido Bildu que comanda Otegui", ha criticado.

"Luchan por que no se cuente la verdad de lo que ha ocurrido. Nosotros queremos que se conozca esa parte de la historia de España para que no cambien el relato verdadero, para que nadie piense que los terroristas tenían algún tipo de reivindicación justa y legítima", ha añadido.

Por su parte, el rector de la UCV, José Manuel Pagán, ha afirmado que "resulta doloroso comprobar que Bildu es también el espejo moral de la sociedad española y que la imagen que devuelve no es agradable". "Por eso es tan importante que la sociedad civil, de la que formamos parte las universidades, asuma su protagonismo para exigir y reivindicar verdad, memoria, dignidad y justicia para las víctimas del terrorismo", ha defendido.

También ha sostenido que "la humanización de la sociedad se mide en gran parte por el respeto que profesa a las víctimas, en particular a las de terrorismo". "Hoy, la prioridad no son las víctimas --ha lamentado--. Y desgraciadamente, la última evidencia del abandono que sufren está publicada en el Boletín Oficial del Estado del pasado sábado en forma de Ley Orgánica 4/2024 que modifica otra de 2014".

El encuentro será clausurado esta tarde por la consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas.