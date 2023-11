Argelia pasa página en su crisis con España mientras la nueva etapa con Marruecos no termina de culminar

Argel se dispone a enviar un nuevo embajador a Madrid tras retirarlo a raíz del apoyo al plan de autonomía marroquí para el Sáhara



Argelia ha decidido finalmente pasar página en la crisis diplomática abierta con España a raíz del apoyo del Gobierno español al plan de autonomía marroquí para el Sáhara en marzo de 2022, un gesto que sirvió para cerrar a su vez la crisis con Marruecos y la apertura de una nueva etapa en la relación que aún no termina de culminar, a falta de la esperada apertura de las aduanas en Ceuta y Melilla.

El Gobierno argelino ha decidido enviar un nuevo embajador a Madrid, tras llamar a consultas al anterior de manera automática tras conocerse la carta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Mohamed VI en la que sostenía que el plan de autonomía marroquí es "la base más seria, creíble y realista" para resolver el conflicto del Sáhara, según adelantó 'El Confidencial' y también ha confirmado la prensa argelina.

Así, el Gobierno español debería aceptar próximamente el plácet para el nuevo embajador argelino para que este pueda asumir su puesto en Madrid. Con ello, podría darse por superada una crisis que además de la retirada del embajador llevó a Argel a suspender tres meses después el Tratado de Amistad y a la congelación prácticamente total del comercio entre los dos países.

Como resultado de ello, las exportaciones al país magrebí han quedado en el tiempo transcurrido reducidas a la mínima expresión, con el consiguiente impacto para los ingresos de los empresarios con intereses en Argelia. Por contra, Argelia ha garantizado en todo momento el suministro de gas a España, algo que el Gobierno se ha encargado de poner en valor durante todo este tiempo.

Argelia, empezando por su presidente, Abdelmayid Tebune, han mantenido un tono muy crítico con España, en particular contra Sánchez pero también contra el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. A su vez, el Gobierno español ha tratado todo este tiempo de contemporizar las críticas y reiterar su voluntad de tener "las mejores relaciones" con el país, apelando a la discreción en sus esfuerzos para reencauzar la relación.

Esos esfuerzos habrían dado ahora sus frutos. Según ha explicado al medio 'Tout sur l'Algérie' el presidente del Círculo de Comercio e Industria Argelino-Español (CCIAE), Djamel Eddin Buabdalá, "hubo contactos entre las dos partes en septiembre en Nueva York en los márgenes de la Asamblea General de la ONU", un extremo que el Ministerio de Exteriores español no confirma, como tampoco comenta la eventual llegada del nuevo embajador.

RETORNO PROGRESIVO A LA NORMALIDAD

De acuerdo con el citado empresario, entonces "hubo un acuerdo sobre un retorno progresivo de las relaciones entre Argelia y España". A ello contribuyó, según Buabdalá, el discurso pronunciado por Sánchez ante la Asamblea General, en el que éste no mencionó el plan de autonomía marroquí y se limitó a apoyar "una solución política mutuamente aceptable en el marco de la carta de Naciones Unidas y en las resoluciones del Consejo de Seguridad".

También ha ayudado la postura mantenida por el Gobierno en las últimas semanas a raíz del ataque terrorista de Hamás contra Israel del pasado 7 de octubre y la posterior respuesta israelí bombardeando la Franja de Gaza.

Sánchez ha condenado rotundamente la acción de Hamás y reconocido el derecho de Israel a defenderse, dentro siempre de lo contemplado por el Derecho Internacional Humanitario, pero también ha dejado claro que la única vía para resolver esta situación pasa por la materialización de la solución de dos estados y el reconocimiento del Estado palestino. La causa palestina es un asunto clave en la política interna argelina.

EN VÍSPERAS DE LA INVESTIDURA

Con todo, no hay que olvidar el momento en el que se produce el esperado deshielo con Argel, en vísperas de la previsible investidura para un segundo mandato. La celebración de elecciones generales en España, adelantadas al 23 de julio, había generado la sensación de que Argelia no iba a dar ningún paso hacia la reconciliación a la espera del resultado de las urnas, quizá con la esperanza de que la eventual llegada del PP a la Moncloa supusiera una marcha atrás en cuanto a la postura respecto al Sáhara.

Una vez constatado que Sánchez seguirá por ahora como presidente, Argelia habría optado por una posición más pragmática y enviar de vuelta a su embajador a Madrid. A falta de un anuncio y una explicación oficial de esta decisión, está por ver si el gesto diplomático se traduce también en una reconciliación también en el apartado comercial.

En este sentido, ya se habrían comenzado a dar algunos pasos, según resalta Buabdalá. El presidente del CCIAE enmarca ahí la reanudación de los vuelos de Air Algérie, la aerolínea estatal, hacia Palma de Mallorca, así como el incremento de la frecuencia de los vuelos de Iberia entre Madrid y Argel y la recuperación del vuelo de Vueling entre Barcelona y Orán.

LA HOJA DE RUTA CON MARRUECOS AVANZA PERO NO SE CONCRETA

Entretanto, el adelanto electoral también parece haber tenido un impacto en la nueva etapa en la relación que abrió la carta de Sánchez y que quedó sellada con la reunión que mantuvo el 7 de abril de 2022 con el rey alauí. La Reunión de Alto Nivel (RAN) del pasado febrero en Rabat sirvió para reafirmar la voluntad de los dos gobiernos de seguir avanzando en la 'hoja de ruta' que se han fijado.

Una 'hoja de ruta' que el Gobierno insiste en que está siendo un éxito, amparado sobre todo en los buenos datos en el plano comercial, con un aumento considerable de las cifras, y también en el migratorio, ya que las llegadas desde las costas marroquíes no han experimentado el drástico aumento que se ha registrado en otras rutas hacia Europa, como la de Italia o Grecia.

Sin embargo, aún quedan algunos aspectos importantes de lo pactado por materializar. El más destacado, por el significado que tiene, es la reapertura de la aduana de Melilla y la creación de una nueva en Ceuta. Hasta la fecha solo ha habido tres expediciones de prueba, la primera en vísperas de la RAN a finales de enero, la segunda el 24 de ese mes, y la última el 26 de mayo, en vísperas de las elecciones autonómicas y municipales.

Desde entonces, no ha habido novedades y aunque en la entrevista concedida a Europa Press a finales de agosto Albares no quiso confirmar si el adelanto electoral y la incertidumbre generada por el resultado de cara a la conformación del nuevo Gobierno, lo cierto es que todo apunta a que el calendario pactado y que nunca se ha hecho público, ha quedado aparcado momentáneamente.

Tampoco hay constancia de avances en otro capítulo que interesa sobre todo a Canarias: la delimitación de las aguas territoriales de la fachada atlántica. Ambos gobiernos pactaron la reactivación el grupo de trabajo ya existente y que llevaba quince años sin reunirse. Desde entonces, ha habido al menos dos reuniones, pero no han trascendido resultados concretos.

Además, está pendiente la nueva visita a Rabat a la que Mohamed VI invitó a Sánchez en la conversación telefónica que mantuvieron antes de la RAN para justificar que no le recibiera durante su paso por la capital marroquí. El monarca alauí no se encontraba en el país en aquel momento pero invitó al presidente del Gobierno a "realizar próximamente una visita oficial" que aún no se ha materializado. La inminente investidura podría allanar el camino para que esta se produjera próximamente.