Armengol avisa que no tolerará actitudes "machistas" en el Congreso como la del diputado de Vox con una de Podemos

Cree "absolutamente reproblable" y de "apología al franquismo" que un diputado de Vox vea la dictadura como un periodo de reconciliación

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha advertido que no "permite ni permitirá" actitudes "machistas" en el Congreso como lo sucedido con el diputado de Vox Pedro Fernández con la diputada de Podemos Martina Velarde.

Así lo ha expresado este viernes durante las Jornadas de Puertas Abiertas del Congreso al ser preguntada por lo sucedido con la diputada morada a quien este jueves al diputado de Vox Pedro Fernández le gritó "tómate la pastilla" cuando volvía a su escaño tras intervenir en la tribuna de oradores del hemiciclo del Congreso.

Según ha explicado la presidenta, desde la tribuna "no se pudo percibir" ni el insulto, ni qué diputado había sido y lo que hizo fue escribir "enseguida" un mensaje a la diputada 'morada' para conocer los detalles.

A partir de ahí, fue cuando la presidenta "llamó al orden" al diputado Fernández porque "no se permite ni se permitirá" ningún insulto "amparándose en la inmunidad parlamentaria" y mucho menos aún, "comportamientos machistas".

LOS GRUPOS TIENEN QUE SER RESPONSABLES

Sobre si existe la posibilidad de aplicar alguna sanción contra el diputado de Vox, Armengol ha explicado que según el reglamento del Congreso las sanciones no se pueden aplicar hasta que no se llega a la tercera llamada al orden y en su caso solo se produjo una.

"No me canso de repetir a los diputados el necesario respeto a la Cámara, somos los representantes de la ciudadanía y tenemos que estar a la altura de la ciudadanía y tampoco no me canso de hablar los portavoces de los grupos parlamentarios, porque las direcciones de los grupos parlamentarios tienen que pedir a sus diputados que respeten las normas", ha incidido.

En ese sentido, Armengol ha lamentado que su "único arma" desde la presidencia de la Cámara es quitar los insultos del diario de sesiones a pesar de que sigue quedando reflejado en cursiva y por ello ha apelado a que cada uno "asuma su responsabilidad"

APOLOGÍA CLARA AL FRANQUISMO

Al hilo de esta cuestión, la dirigente socialista ha sido preguntada por las palabras del diputado de Vox Manuel Mariscal en el Pleno del martes hablando del franquismo como un periodo de progreso y de reconciliación. "Las quité del diario de sesiones porque son una apología clara al franquismo", ha defendido Armengol.

A su juicio, hacer apología de una "dictadura durísima" como si fuese una "buena etapa en la historia democrática" es "sencillamente inasumible y absolutamente reprobable" y más aún si se hace usando la tribuna parlamentaria e incumpliendo la propia Ley de Memoria Democrática.